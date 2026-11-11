Нейропсихолог Чурюмова: для легкой поездки ребенку нужно отрегулировать ремни в автокресле

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Нежелание или страх ребенка ездить в автомобиле может объясняться возрастом, самочувствием и психологическими причинами. Об этом рассказала нейропсихолог детской клиники Татьяна Чурюмова в беседе с "Газетой.ру".

По ее словам, если подготовка к поездке и дорога связаны в сознании ребенка со спешкой, суетливостью и раздражением взрослых, то это приводит к формированию негативного отношения к событию. Врач отметила, что эти неприятные моменты взрослым необходимо сгладить.

Детям до трех лет важно отрегулировать ремни в автокресле, чтобы им было комфортно. У школьников младшего и среднего возраста неприятные ощущения могут возникать из-за тряски или пробки, также раздражать их могут дорожный шум и яркое освещение.

Для повышения толерантности Чурюмова предложила игры, где нужно различать звуки и их громкость, развивать тактильные ощущения. Нейропсихолог добавила, что в старшем школьном возрасте проблемы иногда связаны с особенностями развития вегетативной нервной системы (ВНС) – тогда за коррекцией следует обратиться к неврологу или педиатру.

Если у ребенка присутствуют нарушения сенсорной обработки, в том числе расстройства аутистического спектра, к поездке лучше готовиться заранее: показать автокресло, разобрать вместе его детали, дать привыкнуть к запаху в машине, заключила она.

Ранее практикующий психолог, преподаватель психологии, детский нейропсихолог Кира Макарова рассказала, что работать с репетиторами и ходить в кружки нельзя детям в период первых осенних каникул в 2026 году. По мнению эксперта, после сложного периода, когда детям пришлось вернуться из продолжительного отдыха в обучающий процесс, особенно важно дать расслабиться.

Каникулы – прекрасное время для общения детей и родителей, что поможет лучше понять друг друга, подчеркнула она. Поэтому в идеале стоит запланировать какой-то совместный отдых.

