Психолог Наумова: гиперопека и подавленные эмоции могут усилить тревожность у ребенка

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Гиперопека, непоследовательные правила и любовь, которую нужно заслуживать успехами, могут способствовать развитию хронической тревожности и психосоматических нарушений у детей. Об этом "Абзацу" рассказала психолог Наталья Наумова.

По словам специалиста, крайности в воспитании лишают ребенка веры в собственные силы.

"Первое действие – это любовь только за достижения и идеальные оценки, формирующая страх ошибки. Второе – тотальная гиперопека, когда за ребенка делают поделки и пол моют, из-за чего он чувствует себя никчемным. Третье – полное безразличие. Четвертый триггер – запрет чувствовать и прятанье обид внутри себя, что провоцирует аллергический зуд и головные боли. Пятое – раздувание катастрофы из пустяков", – пояснила Наумова.

Чтобы исправить ситуацию, психолог посоветовала родителям пересмотреть привычные модели поведения и заменить приказной тон уважением к детским границам. По ее словам, важно любить ребенка независимо от его достижений, поощрять самостоятельность и инициативу, признавать право на грусть и страх, а также спокойно решать возникающие проблемы.

Ранее психолог-психотерапевт Владмира Симуран напомнила о важности примера родителей в воспитании детей. Мальчики и девочки считывают поведение взрослых, которые служат для них ориентиром во всем. Если в семье принято отдыхать с гаджетами, то и ребенок будет поступать так же и во время скуки просить телефон.