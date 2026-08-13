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13 августа, 14:08

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Нейропсихолог Колобова: переучивание в правшу чревато для левши заиканием

Нейропсихолог объяснила, почему опасно переучивать левшей

Фото: 123RF.com/dekdoyjaidee

Переучивание левши в правшу может привести к развитию неврозов и заикания. Об этом Москве 24 рассказала нейропсихолог Светлана Колобова.

13 августа отмечается Международный день левшей. По мнению эксперта, в целом особенность таких людей заключается в способности перестраиваться под любые сложные ситуации.

"Поскольку мир все же устроен под правшей, мозг левшей должен постоянно выстраивать комиссуры – дополнительные "мостики" между полушариями. Благодаря этому такие люди постоянно живут в режиме нейропластической адаптации, что в итоге дает им преимущество в решении нестандартных задач", – пояснила нейропсихолог.

Поэтому родителям детей-левшей важно развивать такую адаптивность, а ни в коем случае не пытаться переучивать писать правой рукой.

Так как у левшей лимбическая система активнее связана с правым полушарием, у них более уязвима эмоциональная сфера. Они очень остро реагируют на критику, громкие окрики и в целом быстрее устают. Переучивание дается им сложно, оно связано с повышенной нагрузкой и часто становится прямым путем к неврозам, а также заиканию.
Светлана Колобова
нейропсихолог

При этом развивать адаптивную способность левшей помогут занятия, которые задействуют обе руки одновременно и, соответственно, "прокачивают" сразу два полушария.

"Это может быть лепка, мозаика, бисероплетение, игра на музыкальных инструментах, плавание, гимнастика, танцы, конструирование, робототехника. При этом левши прекрасно справляются с задачами без инструкций, потому что часто обладают хорошей интуицией и творческим потенциалом. Они способны сами, например, собрать такую конструкцию, до которой многие бы и не додумались", – отметила Колобова.

При этом очень важно не заставлять делать левшу что-то очень долго, иначе он быстро устанет, начнет отвлекаться и конфликтовать. Лучше периодически практиковать небольшие паузы, посоветовала эксперт.

Ранее нейропсихолог, член Союза охраны психологического здоровья человека Нина Петровская предупредила, что левши часто испытывают сложности с письмом, потому что рука закрывает текст. В итоге это приводит к неаккуратному почерку.

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