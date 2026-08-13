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13 августа, 14:46

Политика

МИД заявил, что Москве неизвестно об инициативе Лондона возобновить военные контакты

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

МИД России не получал официальных обращений от Великобритании по поводу возобновления контактов между военными двух стран. Об этом заявил замглавы российского дипведомства Александр Грушко.

Грушко отметил, что если британская сторона действительно хочет начать политический диалог с Москвой, то "платформа для этого существует", однако официальных обращений от британского МИД или военного ведомства пока не поступало.

Замглавы МИД также указал, что между Россией и Великобританией действует значительное число соглашений в сфере морской безопасности и предотвращения военных инцидентов.

Ранее СМИ сообщали, что британские дипломаты выступают за восстановление оперативной связи с Москвой, чтобы снизить риск непреднамеренной эскалации. По данным газеты, военные двух стран не поддерживают прямых контактов около четырех лет.

Поводом для обсуждения стал июньский инцидент в Ла-Манше, когда российский фрегат "Адмирал Григорович" открыл предупредительный огонь после опасного сближения с британской яхтой Bright Future.

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