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В Лондоне хотели бы восстановить возможность оперативно связываться с Москвой для предотвращения опасных ситуаций. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на The Times.

Британские дипломаты опасаются риска непреднамеренной эскалации с Россией из-за отсутствия прямого общения между военачальниками двух стран.

По данным СМИ, военные Великобритании не поддерживают контактов с российскими коллегами уже около четырех лет. Дипломаты считают, что отсутствие диалога может привести к недопониманию, в том числе при инцидентах в открытом море, и в итоге спровоцировать более масштабный конфликт.

В Британии задумались о восстановлении каналов связи после происшествия в июне. Тогда российский фрегат "Адмирал Григорович" открыл предупредительный огонь в проливе Ла-Манш после опасного сближения с британской яхтой Bright Future.

Лондон, как отмечает СМИ, хотел бы иметь возможность напрямую связаться с российскими военными в подобных ситуациях, чтобы не допустить их дальнейшей эскалации.

Ранее Сирия и Россия подписали меморандум о взаимопонимании, определяющий будущее российских военных баз в Хмеймиме и Тартусе. После полутора лет переговоров их дальнейшая судьба определена. В сирийском МИД выразили надежду, что документ откроет новую главу в отношениях между странами.