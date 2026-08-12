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12 августа, 11:32

Экономика

Россия импортозаместила ряд инсулинов на 100%

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России импорт ряда инсулинов полностью замещен отечественными препаратами. Сегодня доля отечественных лекарств с инсулином растворимым и инсулином изофаном на рынке превышает 80%, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росздравнадзора.

Там подчеркнули, что сейчас устойчиво обеспечена доступность инсулинов для пациентов. В частности, полностью переведены на российское производство препараты с международными непатентованными наименованиями (МНН) "Инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный)", "Инсулин лизпро" и "Инсулин лизпро двухфазный".

Как отметили в Росздравнадзоре, количество упаковок российских препаратов с инсулином гларгином в 2025 году выросло почти на 18% по сравнению с прошлогодними показателями.

В Росздравнадзоре подчеркнули, что отечественные инсулины не уступают импортным по качеству и эффективности, а по доступности и стабильности поставок уже превосходят их. Аналоги создаются в соответствии со стандартами качества и проходят все необходимые этапы контроля.

Ранее в Госдуме предложили штрафовать за срывы закупок или поставок инсулина. По словам депутатов, подобные ситуации напрямую отражаются на пациентах, которым препарат требуется постоянно. При этом перебои возникают не только из-за объективных проблем у производителей или поставщиков, но и вследствие несвоевременных решений должностных лиц.

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