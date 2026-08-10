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10 августа, 14:40

Экономика

В Госдуме предложили штрафовать за срыв поставок инсулина

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Депутаты партии "Новые люди" во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым направили в правительство и Верховный суд России законопроект о введении штрафов за срывы закупок или поставок инсулина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Авторы инициативы предлагают расширить статью 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями", установив самостоятельный состав преступления. За нарушение должностным лицом обязанностей по организации закупки и обеспечению поставки инсулина предполагается наказывать штрафом от 200 до 500 тысяч рублей. Альтернативное наказание – принудительные работы, запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на сроки, установленные статьей.

По мнению парламентариев, срывы поставок напрямую отражаются на пациентах, которым препарат требуется постоянно и не может быть отложен до завершения очередной закупочной процедуры. Перебои возникают не только из-за объективных проблем у производителей или поставщиков, но и вследствие несвоевременных решений должностных лиц.

В пояснительной записке уточняется, что действующее законодательство не во всех случаях позволяет дать соразмерную правовую оценку действиям, нарушившим поставки или закупку препаратов. Под срывом поставки в проекте понимается отсутствие назначенных гражданам препаратов инсулина в медицинских и аптечных организациях, участвующих в льготном лекарственном обеспечении.

Ранее противоопухолевый препарат "Трастузумаб дерукстекан" добавили в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Лекарство применяется для лечения неоперабельных и метастатических опухолей, в частности при раке молочной железы или желудка. Средство не избавляет пациента от онкологии, но позволяет продлить ему жизнь на несколько лет.

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