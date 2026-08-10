Кардиолог Конев: исследования о большом вреде смартфонов для сердца частично верны

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Данные из исследований о вреде смартфонов для сердечно-сосудистой системы частично верны, однако влияние этих устройств до конца не изучено. Об этом заявил "Радио 1" доктор медицинских наук, врач-кардиолог, геронтолог, гериатр Юрий Конев.

"Здесь не сам телевизор и телефон влияют, а обездвиженность, которой сопровождается это все", – рассказал специалист.

Один из ученых Калифорнийского университета в Сан-Франциско заявил, что каждый час, проведенный с телефоном или перед телевизором, повышает риск ишемической болезни сердца на 55%, инсульта – на 58% и других сердечных заболеваний – на 32%. Конев, комментируя это, отметил, что подобные исследования – лирические высказывания без основательных доказательств.

Врач подчеркнул, что перед просмотром телевизора или использование телефона лучше пройти 10 тысяч шагов. Он также посоветовал почаще выходить из-за руля, чтобы обеспечивать нагрузку после долгого сидения в машине. Эксперт указал и на необходимость рационального питания.

Ранее врач-терапевт и кардиолог Татьяна Залетова посоветовала употреблять лук, овсянку и оливковое масло для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы. Она добавила, что также важно соблюдение диеты. В этом плане научно доказана эффективность средиземноморской и DASH (специальное питание, помогающее для профилактики и снижения артериального давления).