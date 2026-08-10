Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 августа, 16:00

Общество
Главная / Новости /

Кардиолог Конев: исследования о большом вреде смартфонов для сердца частично верны

Врач рассказал, приводит ли использование смартфонов к болезням сердца

Фото: 123RF.com/perutskyi

Данные из исследований о вреде смартфонов для сердечно-сосудистой системы частично верны, однако влияние этих устройств до конца не изучено. Об этом заявил "Радио 1" доктор медицинских наук, врач-кардиолог, геронтолог, гериатр Юрий Конев.

"Здесь не сам телевизор и телефон влияют, а обездвиженность, которой сопровождается это все", – рассказал специалист.

Один из ученых Калифорнийского университета в Сан-Франциско заявил, что каждый час, проведенный с телефоном или перед телевизором, повышает риск ишемической болезни сердца на 55%, инсульта – на 58% и других сердечных заболеваний – на 32%. Конев, комментируя это, отметил, что подобные исследования – лирические высказывания без основательных доказательств.

Врач подчеркнул, что перед просмотром телевизора или использование телефона лучше пройти 10 тысяч шагов. Он также посоветовал почаще выходить из-за руля, чтобы обеспечивать нагрузку после долгого сидения в машине. Эксперт указал и на необходимость рационального питания.

Ранее врач-терапевт и кардиолог Татьяна Залетова посоветовала употреблять лук, овсянку и оливковое масло для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы. Она добавила, что также важно соблюдение диеты. В этом плане научно доказана эффективность средиземноморской и DASH (специальное питание, помогающее для профилактики и снижения артериального давления).

"Миллион вопросов": врач рассказала, как жара влияет на работу сердца

Читайте также


общество

Почему тело Наговициной останется на пике Победы?

Тело не будут эвакуировать из-за угрозы для жизни спасателей

Маршрут пролегает на высоте более 7 тысяч метров

Читать
закрыть

Как Колумбия пережила мощнейшее за 27 лет землетрясение?

Число жертв уже превысило 220 человек, сотни ранены и пропали без вести

Среди пострадавших объектов 18 дорог, 7 аэропортов, медицинские и образовательные учреждения

Читать
закрыть

Как изменятся пенсии россиян в августе 2026 года

При благоприятных условиях страховая пенсия по старости в РФ может достигать 130 тыс руб в месяц

Читать
закрыть

Дело об исчезновении семьи Усольцевых получило новый оборот

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с 5-летней дочкой пропали в конце сентября 2025 года после того, как ушли в поход

Читать
закрыть

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

Чем опасно посещение популярных ретритов

Психотерапевты заявили о росте количества обращений пациентов после посещения ретритов

Людям с серьезными психическими нарушениями такие группы действительно противопоказаны

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить с секретными тележками в магазинах

Секретные тележки появились в столичных продуктовых: клиентам предлагают приобрести наборы, не видя их содержимого

Читать
закрыть

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика