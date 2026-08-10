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10 августа, 18:44

Культура

В "Музеоне" пройдет фестиваль "Смысл-фест" с тренировками и музыкой

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

В московском парке "Музеон" 29 августа на трех площадках пройдет фестиваль "Смысл-фест". Мероприятие будет организовано департаментом спорта столицы в рамках проекта "Лето в Москве". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Фестиваль функциональных тренировок, музыки и знакомств объединит атлетов, диджеев, блогеров и тысячи гостей. Каждый участник получит на входе идентификационный стикер, указывающий на его готовность к новым знакомствам.

Каждый час на главной сцене будут проходить групповые тренировки для людей любого уровня физической подготовки. При этом кроссфит проведет фитнес-тренер и блогер Любятинка, а функциональный тренинг – блогер София Солдатова. В конце дня посетителей мероприятия будет ожидать практика йоги на закате с Иреной Понарошку.

Кроме того, на "Смысл-фесте" впервые выступят участники шоу "Титаны". Мастера спорта по тяжелой атлетике Регина и Альбина Мухаметшины, призер Юношеских Олимпийских игр Евгений Генин, тренер по стретчингу Соня Александрова, мастер спорта России чемпионка Европы Светлана Веселова и другие специалисты проведут авторские мастер-классы. Наряду с этим в перерывах между занятиями ведущий организует интерактивы для знакомств.

На второй сцене "Арена героев" пройдут испытания на выносливость, баланс и силу. Команда спортивных комментаторов во главе с Романом Нагучевым и Павлом Бобковым, а также блогером и тренером по бегу Машей Малышевой проведут специальные конкурсы. В список попали присед-челлендж, выпады, отжимания и стойка на голове.

На фестивале также выступят диджеи, при этом кульминацией станет выступление Текилы на главной сцене в конце мероприятия. Ожидаются активности и для детей: гости младше 12 лет смогут посетить зону с творческими мастер-классами.

Вход на "Смысл-фест" будет свободным. Чтобы принять участие в мероприятиях , нужно зарегистрироваться на сайте фестиваля.

Ранее сообщалось, что 16 августа на ВДНХ пройдет рейв-забег с дискотекой под открытым небом. Участники начнут путь от Северной петли возле главного входа. Впереди колонны будет двигаться автомобиль с музыкальным и световым оборудованием. Протяженность маршрута составит порядка 10 километров.

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