Столичные дачники пожаловались на гигантских американских тараканов

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Столичные дачники заметили на участках огромных американских тараканов, однако бороться с ними достаточно просто. Об этом Москве 24 рассказал биолог, энтомолог Роман Хряпин.

Ранее садоводы пожаловались на появление американских тараканов в домах и теплицах. Особи завозятся в Россию вместе с грузами, контейнерами и товарами из-за границы, сообщил телеграм-канал Mash.

По словам Хряпина, американские тараканы, или Periplaneta americana, на самом деле давно живут в Московском регионе.

"В длину они достигают до 4,5 сантиметра и являются самыми большими из всех встречающихся в России синантропных, то есть приспособившихся жить рядом с человеком, тараканов", – отметил эксперт.

К тому же этот вид в основном предпочитает не жилые помещения, а производственные плюс бани и подвалы. Это связано с климатом – они любят более влажный, добавил энтомолог.





Роман Хряпин биолог, энтомолог Бороться с этим видом тараканов несложно, гораздо проще, чем с прусаками. У них нет сопротивляемости к контактным средствам борьбы на основе пиретроидов, поэтому нужно выбирать вариант с максимальным длительным сроком остаточного действия и обрабатывать им помещение. Как правило, всего за одну-две процедуры можно будет избавиться от них навсегда.

При этом различные отравленные приманки, которые эффективны против прусаков, в борьбе с американским тараканом бесполезны из-за других вкусовых предпочтений этого вида, добавил эксперт.

В свою очередь, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь отметил в разговоре с Москвой 24, что, если любые тараканы были обнаружены в многоэтажке, жильцам придется бороться с ними самостоятельно, только если насекомые завелись в их квартире. Паразитов на территории общедомового имущества, к которому относится любая зона за пределами входной двери жилья, должна уничтожать управляющая организация, уточнил специалист.

Ранее агроном Владимир Викулов рассказал, что на огородах дачников столичного региона встречаются гигантские леопардовые слизни. Они могут достигать 20 сантиметров в длину, а когда вытягиваются, становятся еще больше.

