Агроном Викулов: ловушки с квасом и фруктами помогут избавиться от леопардовых слизней

Опилки и специальные ловушки помогут избавиться от леопардовых слизней в огороде. Об этом Москве 24 рассказал агроном Владимир Викулов.

Ранее кандидат биологических наук Павел Глазков предупредил, что в текущем сезоне жители Москвы и Подмосковья могут столкнуться с леопардовыми слизнями, которых так называют из-за характерных пятен на теле. Эксперт напомнил, что они могут быть переносчиками нематод – паразитов, представляющих опасность для человека. Некоторые виды могут вызвать заболевания, включая менингит.

Викулов отметил, что в целом данный вид давно встречается на огородах дачников столичного региона, часто пугая внешним видом. Такие слизни могут достигать 20 сантиметров в длину, а когда вытягиваются, становятся еще больше.





Владимир Викулов агроном Однако их численность у нас достаточно низкая (например, испанских слизней больше). И в этом году количество представителей такого вида способно немного увеличиться только при условии благоприятной для их размножения погоды: дождливой и теплой.

При этом леопардовые слизни, в отличие от испанских, не наносят существенного вреда посадкам, поскольку больше предпочитают заниматься каннибализмом, отметил эксперт.

Борьбу с вредителями можно осуществлять несколькими способами. Например, собирать слизней вручную в перчатках. Делать это нужно в дождливую погоду, когда они массово выползают из укрытий. Также помогают ловушки: надо вкопать в землю банку и налить в нее пиво, квас или залить водой куски любых фруктов. Моллюски приползут на приманку, упадут в емкость, а выбраться уже не смогут, пояснил агроном.

Кроме того, возле растений стоит рассыпать опилки, по которым слизням сложно передвигаться, добавил эксперт.

