Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 мая, 13:43

Общество
Главная / Новости /

Агроном Викулов: ловушки с квасом и фруктами помогут избавиться от леопардовых слизней

Агроном рассказал, как защитить огород от гигантских леопардовых слизней

Фото: 123RF.com/yarkovoy

Опилки и специальные ловушки помогут избавиться от леопардовых слизней в огороде. Об этом Москве 24 рассказал агроном Владимир Викулов.

Ранее кандидат биологических наук Павел Глазков предупредил, что в текущем сезоне жители Москвы и Подмосковья могут столкнуться с леопардовыми слизнями, которых так называют из-за характерных пятен на теле. Эксперт напомнил, что они могут быть переносчиками нематод – паразитов, представляющих опасность для человека. Некоторые виды могут вызвать заболевания, включая менингит.

Викулов отметил, что в целом данный вид давно встречается на огородах дачников столичного региона, часто пугая внешним видом. Такие слизни могут достигать 20 сантиметров в длину, а когда вытягиваются, становятся еще больше.

Однако их численность у нас достаточно низкая (например, испанских слизней больше). И в этом году количество представителей такого вида способно немного увеличиться только при условии благоприятной для их размножения погоды: дождливой и теплой.
Владимир Викулов
агроном

При этом леопардовые слизни, в отличие от испанских, не наносят существенного вреда посадкам, поскольку больше предпочитают заниматься каннибализмом, отметил эксперт.

Борьбу с вредителями можно осуществлять несколькими способами. Например, собирать слизней вручную в перчатках. Делать это нужно в дождливую погоду, когда они массово выползают из укрытий. Также помогают ловушки: надо вкопать в землю банку и налить в нее пиво, квас или залить водой куски любых фруктов. Моллюски приползут на приманку, упадут в емкость, а выбраться уже не смогут, пояснил агроном.

Кроме того, возле растений стоит рассыпать опилки, по которым слизням сложно передвигаться, добавил эксперт.

Ранее энтомолог Александр Каширский рассказал, что конец мая – начало июня станет временем появления большого количества комаров в Московском регионе. При этом дальнейшее количество насекомых будет напрямую зависеть от погоды: если лето станет сухим, их окажется меньше, а если влажным – наоборот.

Читайте также


Трошина Любовь

животныеобществоэксклюзив

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика