Биолог Воробьев оценил вероятность нашествия саранчи на Московский регион

Нашествие саранчи может затронуть российские регионы, сообщили СМИ. Причиной стала снежная зима и раннее весеннее тепло, которые создали благоприятные условия для размножения насекомых. Как защитить свой участок и сохранить урожай в 2026 году, разбиралась Москва 24.

Регионы под угрозой

Волгоградская и Саратовская области, а также Дагестан, Чечня и Хакасия готовятся к возможному увеличению популяции саранчи, сообщили РИА Новости со ссылкой на представителей региональных минсельхозов и местных филиалов "Россельхозцентра".

Например, в волгоградском отделении ведомства рассказали журналистам, что прошлогодние исследования выявили значительные запасы зимующей саранчи, поэтому план мероприятий по борьбе с вредителем на 2026 год увеличили.





из заявления "Россельхозцентра" Ожидаем, что да, будет больше их. Но все покажет весеннее контрольное обследование, как они пережили зиму. Но есть тенденция к увеличению саранчи в заволжских и южных районах Волгоградской области.

Похожая ситуация складывается в Дагестане: в северных районах республики прогнозируют массовый вылет насекомых. В Хакасии и Саратовской области местные министерства сельского хозяйства также предупредили о высокой численности саранчи в случае, если весна и лето будут сухими и жаркими. В Чечне, по информации местного ведомства, нашествия стадных саранчовых – азиатской перелетной и итальянского пруса – фиксируются ежегодно.

При этом в Башкирии поводов для беспокойства пока нет – нашествия саранчи не прогнозируется, сообщил заместитель руководителя регионального филиала "Россельхозцентра" Радмир Мигранов.

Ранее биолог и энтомолог Роман Хряпин в беседе с Москва 24 объяснял, что мягкая весна без резких температурных перепадов способствует раннему пробуждению насекомых, в частности ос и пчел. При этом в столичном регионе нет видов, представляющих серьезную угрозу для жизни и здоровья взрослого человека. Весной просыпаются только перезимовавшие самки, которые еще не создали гнезда и в одиночестве не склонны к агрессии.

Среди жалящих насекомых Хряпин упомянул также некоторые виды муравьев (например, рода мирмика), способных доставить неприятные ощущения. Что касается клещей, клопов и комаров, их укусы, по словам биолога, не являются попыткой защиты, а связаны с питанием.

Надо спасать урожай

Саранча – типичный обитатель южных регионов, напомнил биолог, агроном Михаил Воробьев в разговоре с Москвой 24.

Он отметил, что благодаря снежной зиме такие насекомые могли перезимовать в большом количестве и теперь будут активно размножаться, уничтожая все на своем пути. Саранча всеядна: питается любой растительностью, посевами, овощами, фруктами и деревьями.

"Известны случаи, когда съедалось даже сохнущее на улице натуральное белье. Неслучайно нашествие саранчи считается одной из казней египетских", – сказал он.





Михаил Воробьев биолог, агроном До Московского региона саранча пока не долетает, хотя отдельные особи могут попадать с транспортом. Опасна она только в массовом количестве, поэтому для столицы угрозы нет. Но, если саранча повлияет на урожай в южных регионах, это скажется на ценах по всей стране.

Говоря о дачных насекомых в целом, они сохранились благодаря большому снежному покрову, образовавшемуся на территории столичного региона минувшей зимой.

"В связи с такими обстоятельствами в этом году стоит ждать всплеска численности вредителей. Первыми проснутся яблонный цветоед, он же долгоносик, который повреждает бутоны яблонь, и земляничный долгоносик, уничтожающий бутоны земляники", – подчеркнул агроном.

Он добавил: затем активизируются колорадские жуки и другие вредители. А отдельной проблемой будут испанские слизни, которые тоже успешно перезимовали. У них нет естественных врагов, они активно размножаются и мигрируют с участка на участок, из лесопарков, где с ними никто не борется.

"Против долгоносиков и колорадских жуков помогут инсектициды. Со слизнями сложнее: либо механический сбор и уничтожение, либо применение моллюскоцидов на основе фосфата железа. Но борьба эта малопродуктивна – слизни выползают из соседних лесов и парков, где их никто не трогает, и регулярно возвращаются", – заключил Воробьев.

В свою очередь, эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова предупредила о "настоящем нашествии" и других вредителей: клещей, всевозможных гусениц (включая капустную совку), майского жука (точнее, его личинок), белокрылки в теплицах и тли.

"Этого списка уже достаточно, чтобы уничтожить урожай, если не принять меры вовремя", – подчеркнула она в разговоре с Москвой 24.

Поэтому садовод рекомендовала начинать обработку сразу после схода последнего снега, еще по "голым веткам".





Ольга Воронова эксперт Союза садоводов России Первая проводится специальными средствами от зимующих вредителей, обычно на основе липких компонентов, которые не дают им дышать. Важно: от клещей нужны специальные акарицидные препараты, потому что это не насекомые, и обычные инсектициды на них не действуют.

После начала распускания листовых и цветочных почек нужно подключать соответствующие инсектициды. В этом году народными средствами вроде помидорной ботвы вряд ли обойтись, поскольку вредителей будет слишком много. Если провести обработки вовремя и грамотно, удастся удержать ситуацию в рамках обычного года, но медлить нельзя, заключила Воронова.

