Биолог Воробьев оценил вероятность нашествия саранчи на Московский регион

Нашествие саранчи может затронуть российские регионы, сообщили СМИ. Причиной стала снежная зима и раннее весеннее тепло, которые создали благоприятные условия для размножения насекомых. Как защитить свой участок и сохранить урожай в 2026 году, разбиралась Москва 24.
Регионы под угрозой
Волгоградская и Саратовская области, а также Дагестан, Чечня и Хакасия готовятся к возможному увеличению популяции саранчи, сообщили РИА Новости со ссылкой на представителей региональных минсельхозов и местных филиалов "Россельхозцентра".
Например, в волгоградском отделении ведомства рассказали журналистам, что прошлогодние исследования выявили значительные запасы зимующей саранчи, поэтому план мероприятий по борьбе с вредителем на 2026 год увеличили.
Похожая ситуация складывается в Дагестане: в северных районах республики прогнозируют массовый вылет насекомых. В Хакасии и Саратовской области местные министерства сельского хозяйства также предупредили о высокой численности саранчи в случае, если весна и лето будут сухими и жаркими. В Чечне, по информации местного ведомства, нашествия стадных саранчовых – азиатской перелетной и итальянского пруса – фиксируются ежегодно.
При этом в Башкирии поводов для беспокойства пока нет – нашествия саранчи не прогнозируется, сообщил заместитель руководителя регионального филиала "Россельхозцентра" Радмир Мигранов.
Ранее биолог и энтомолог Роман Хряпин в беседе с Москва 24 объяснял, что мягкая весна без резких температурных перепадов способствует раннему пробуждению насекомых, в частности ос и пчел. При этом в столичном регионе нет видов, представляющих серьезную угрозу для жизни и здоровья взрослого человека. Весной просыпаются только перезимовавшие самки, которые еще не создали гнезда и в одиночестве не склонны к агрессии.
Среди жалящих насекомых Хряпин упомянул также некоторые виды муравьев (например, рода мирмика), способных доставить неприятные ощущения. Что касается клещей, клопов и комаров, их укусы, по словам биолога, не являются попыткой защиты, а связаны с питанием.
Надо спасать урожай
Саранча – типичный обитатель южных регионов, напомнил биолог, агроном Михаил Воробьев в разговоре с Москвой 24.
Он отметил, что благодаря снежной зиме такие насекомые могли перезимовать в большом количестве и теперь будут активно размножаться, уничтожая все на своем пути. Саранча всеядна: питается любой растительностью, посевами, овощами, фруктами и деревьями.
"Известны случаи, когда съедалось даже сохнущее на улице натуральное белье. Неслучайно нашествие саранчи считается одной из казней египетских", – сказал он.
Говоря о дачных насекомых в целом, они сохранились благодаря большому снежному покрову, образовавшемуся на территории столичного региона минувшей зимой.
"В связи с такими обстоятельствами в этом году стоит ждать всплеска численности вредителей. Первыми проснутся яблонный цветоед, он же долгоносик, который повреждает бутоны яблонь, и земляничный долгоносик, уничтожающий бутоны земляники", – подчеркнул агроном.
Он добавил: затем активизируются колорадские жуки и другие вредители. А отдельной проблемой будут испанские слизни, которые тоже успешно перезимовали. У них нет естественных врагов, они активно размножаются и мигрируют с участка на участок, из лесопарков, где с ними никто не борется.
"Против долгоносиков и колорадских жуков помогут инсектициды. Со слизнями сложнее: либо механический сбор и уничтожение, либо применение моллюскоцидов на основе фосфата железа. Но борьба эта малопродуктивна – слизни выползают из соседних лесов и парков, где их никто не трогает, и регулярно возвращаются", – заключил Воробьев.
В свою очередь, эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова предупредила о "настоящем нашествии" и других вредителей: клещей, всевозможных гусениц (включая капустную совку), майского жука (точнее, его личинок), белокрылки в теплицах и тли.
"Этого списка уже достаточно, чтобы уничтожить урожай, если не принять меры вовремя", – подчеркнула она в разговоре с Москвой 24.
Поэтому садовод рекомендовала начинать обработку сразу после схода последнего снега, еще по "голым веткам".
После начала распускания листовых и цветочных почек нужно подключать соответствующие инсектициды. В этом году народными средствами вроде помидорной ботвы вряд ли обойтись, поскольку вредителей будет слишком много. Если провести обработки вовремя и грамотно, удастся удержать ситуацию в рамках обычного года, но медлить нельзя, заключила Воронова.