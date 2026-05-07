07 мая, 11:29

Происшествия

Певец Zau O Passaro погиб в ДТП после концерта в Бразилии

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/zauopassaro

Бразильский певец Zau O Passaro (настоящее имя – Изак Бруно Кони Силва. – Прим. ред.) погиб в результате столкновения его автомобиля с грузовиком 4 мая. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Need To Know.

ДТП произошло после концерта артиста в городе Баррейрас – Силва отправился в город Лауру-ди-Фрейтас на внедорожнике в сопровождении трех коллег. В результате автомобиль Силвы врезался в грузовой транспорт на шоссе.

Спасателям пришлось разрезать кузов внедорожника, чтобы достать людей. Медики оказали певцу первую помощь, однако спасти его не удалось. Трое коллег Силвы были госпитализированы с тяжелыми травмами.

Музыкант специализировался на жанре пагоде. Это направление отличается от классической карнавальной самбы ироничными текстами с использованием сленга.

В марте певец Zalek (настоящее имя – Эдуардо Альфонсо Ороско Мантилья. – Прим. ред.) погиб в результате ДТП в Колумбии. Предварительно, музыкант двигался на мотоцикле на высокой скорости, не справился с управлением и задел грузовик. Он скончался от полученных травм в машине скорой помощи.

