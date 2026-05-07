Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

07 мая, 11:47

Происшествия

В Тулуне пьяный водитель после ДТП решил притвориться иностранцем и выдумал свой язык

Фото: телеграм-канал "ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ38"

В Тулуне Иркутской области один из участников массового ДТП во время общения с правоохранителями решил притвориться иностранцем и заговорил на вымышленном языке. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона, передает News.ru.

Инцидент произошел после того, как владелец "Лады" не пропустил 44-летнего мужчину на Toyota Camry. В результате обе машины врезались в два припаркованных автомобиля. В ходе допроса мужчина перешел на вымышленный язык, который, по его признанию, он придумал сам.

Экспертиза показала, что норма этилового спирта в выдыхаемом воздухе мужчины была превышена в 6 раз. Водителя привлекли к ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в отношении него составлены протоколы за несоблюдение ПДД.

Ранее в Подмосковье машина скорой помощи столкнулась с легковушкой и опрокинулась на стоящую на светофоре "Газель". В результате столкновения пострадали два фельдшера. Их госпитализировали.

происшествияДТПрегионы

