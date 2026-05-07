Беспилотник ВСУ атаковал промышленное предприятие в Пермском крае

Украинский беспилотник нанес удар по промышленному предприятию в Пермском крае, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что на месте работают оперативные службы, однако не уточнил, где именно произошел инцидент. Махонин также добавил, что над регионом были сбиты еще несколько БПЛА.

"В регионе продолжает действовать режим "Беспилотной опасности". Работает оперативный штаб", – заключил губернатор.

Налетам дронов подвергается и Московский регион – воздушные атаки продолжаются с ночи четверга, 7 мая. Первые два беспилотника были сбиты примерно в 03:19. Всего же за день силы ПВО нейтрализовали 32 беспилотника.

