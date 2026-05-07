Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 мая, 11:57

Политика

МИД РФ пригрозил Австрии жестким ответом на высылку трех российских дипломатов

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Москва жестко и болезненно для Вены ответит на объявление трех российских дипломатов персонами нон грата. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она назвала действия австрийских властей откровенно надуманными, недружественными и политически мотивированными. По ее мнению, правящие круги "псевдонейтральной Австрии" продолжают слепо следовать антироссийскому курсу Запада и принимают безрассудные меры по разрушению накопленного двустороннего "наследия" в ущерб собственным национальным интересам.

4 мая три российских дипломата получили статус персон нон грата в Австрии и были высланы из страны по подозрению в шпионаже. По данным австрийских властей, причиной такого решения стало наличие множества антенн на крышах дипломатических зданий.

Российское посольство в Вене уточнило, что ответственность за дальнейшее ухудшение двусторонних отношений в полной мере ложится на Австрию.

Митинг против антироссийских санкций прошел в Вене

Читайте также


политика

Главное

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

Как недельная дефляция отразится на потребителях?

Эксперты уверены: нового инфляционного ускорения не будет

Читать
закрыть

Когда начнется купальный сезон в Москве?

Теоретически купальный сезон должен начаться в конце мая

Сезон можно начинать, когда температура воды достигнет 16–17 градусов

Читать
закрыть

К чему приведут иски Роскомнадзора к мировым игровым студиям?

Часто такие разбирательства заканчиваются для разработчиков штрафами

Многие игровые студии официально не ведут свою деятельность в РФ после 2022 года

Читать
закрыть

Стоит ли усиливать контроль за подростками в соцсетях?

Мера важна из-за отсутствия у детей чувства ответственности за свои публикации

Читать
закрыть

К чему приведет расширение оснований для лишения водительских прав?

Эксперты уверены: мера может положительно сказаться на безопасности вождения

Читать
закрыть

Как спасти оставленных в автомобиле на жаре животных?

Сначала нужно посмотреть под лобовое стекло – многие оставляют записки с номером владельца

Читать
закрыть

Как защититься от клещей в пиковый сезон?

В лес стоит надевать закрытую одежду и заправлять штаны в носки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика