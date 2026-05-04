Посольство РФ пообещало ответить на высылку дипломатов из Австрии

На решение Австрии объявить российских дипломатов персонами нон грата последует жесткая реакция Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале посольства РФ в Вене.

"Вся ответственность за дальнейшее ухудшение и без того находящихся на самом низком в современной истории уровне двусторонних отношений в полной мере ложится на Вену", – говорится в заявлении.

В понедельник, 4 мая, три российских дипломата получили статус персон нон грата в Австрии и были высланы из страны по подозрению в шпионаже. Австрийские власти указали, что причиной такого решения стало наличие "леса антенн" на крышах дипзданий. Имена высланных россиян не назывались.

До этого генконсул России в Зальцбурге Дмитрий Черкашин сказал, что Вена заморозила большинство контактов с Москвой, а двусторонние отношения стран проходят непростой этап.