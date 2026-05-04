04 мая, 14:23

Общество

Врачи в Видном выходили недоношенную девочку весом 490 граммов

В Видновском перинатальном центре врачи спасли новорожденную девочку с экстремально низкой массой тела – всего 490 граммов. Ребенок появился на свет на 24-й неделе беременности после экстренной госпитализации матери с тяжелыми осложнениями, сообщает телеканал "360".

У женщины диагностировали стойкое повышение артериального давления и инфекционное заболевание почек. Из-за угрозы жизни матери и ребенка медики приняли решение о срочном кесаревом сечении.

"Ребенок длительное время находился в тяжелом состоянии и около двух месяцев выхаживался анестезиологами-реаниматологами, врачами-неонатологами в отделении реанимации", – рассказала заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей Юлия Кузьминова.

После стабилизации девочку перевели в отделение патологии новорожденных, где она находилась на кислородной поддержке и длительное время получала питание через зонд. Все это время рядом находилась мама, которая ежедневно посещала дочь в реанимации, а затем была госпитализирована вместе с ней и участвовала в уходе.

Со временем состояние ребенка улучшилось, и врачи смогли отказаться от кислородной поддержки и зондового кормления, так как девочка начала самостоятельно есть из бутылочки. По словам специалистов, сейчас по всем показателям она здорова, прошла обследования у невролога и офтальмолога, а также необходимые анализы и УЗИ.

После 107 дней выхаживания ребенка выписали домой. К этому моменту ее вес достиг 2,77 килограмма. В дальнейшем развитие девочки до 3 лет будет проходить под наблюдением врачей.

В конце прошлого года в Москве была запущена система для помощи женщинам во время беременности и новорожденным детям. Она сопровождает будущую маму от первого визита в женскую консультацию до рождения ребенка.

