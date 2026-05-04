Движение временно перекрыли в центре Москвы

04 мая, 14:38

Россияне рассказали, что их кошки "дарят" им мышей и крыс

Фото: Getty Images/picture alliance/Patrick Pleul

Кошки приносят своим хозяевам различные "подарки", в том числе мышей и игрушки, так как воспринимают человека как не слишком успешного охотника и делятся с ним "добычей". Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование компании-производителя кормов для животных.

Специалисты пояснили, что кошка ловит игрушку и приносит ее хозяину, тем самым проявляя заботу и вовлекая его в игру. Как рассказали россияне в ходе опроса, чаще всего их питомцы приносят им свои игрушки. Второе место в списке заняли настоящие трофеи – мыши и крысы. По словам экспертов, таким образом питомец может пытаться "накормить" человека или обучить его охоте.

Третью строчку заняли резинки для волос. Специалисты пояснили, что кошек привлекают небольшие, вытянутые и шуршащие предметы, особенно если они падают и напоминают движущуюся добычу.

В перечень "подарков" также вошли птицы – воробьи, синицы, трясогузки и зяблики. Кроме того, кошки могут приносить хозяевам собственные сброшенные когти, воспринимая их как объект для совместной игры или оставляя рядом как в "безопасном месте".

Нередко хозяева кошек получают от них насекомых – бабочек и тараканов. Среди необычных даров россияне также назвали корм, носки, кротов, огрызки яблок, фантики, пыль и даже куски скотча.

Ранее ветеринар Михаил Шеляков рассказал, что кормушки на подоконниках могут вызывать у котов стресс, так как на таких конструкциях будут скапливаться птицы. Он рекомендовал следить за поведением питомца, учитывать его эмоциональное состояние и привязанность к пернатым.

