Ветеринар Шеляков: резкий выброс руки может расцениваться кошкой как атака

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Быстрое сближение с незнакомцем, нависание и даже улыбка, обнажающая зубы, которую кошка воспринимает как оскал, – все это вызывает у питомца сильный стресс, учащенное сердцебиение и выброс адреналина. Об этом Москве 24 рассказал ветеринар высшей квалификационной категории Михаил Шеляков.

"В такой ситуации попытка погладить, резко выбросив руку, расценивается как прямая атака. Реакцией может быть как побег, так и ответная агрессия. Эта последовательность вызывает у кошки сильнейшую стрессовую реакцию – учащенное сердцебиение, повышение давления, вздыбленную шерсть, и в крайних случаях может привести к нервному срыву или даже гибели животного", – объяснил эксперт.

По его словам, владельцы часто не понимают причин такого поведения животного, ведь свои намерения они считают добрыми. Однако то, что человек понимает под лаской, для кошки является негативным сценарием.

"Иная ситуация, если кошка сама находится рядом с хозяином, например лежит на кровати. В спокойной обстановке те же жесты могут восприниматься как игра, а не угроза", – отметил ветеринар.

Он уточнил, что во время игр важно понимать темперамент питомца. Общее правило – свести к минимуму резкую жестикуляцию и громкие звуки, так как животные, особенно кошки, ориентируются на интонацию и спокойные движения. Активное размахивание руками и повышенный эмоциональный фон создают для питомцев угрожающий "белый шум".

Кроме того, опасно высоко поднимать кошку, поскольку это может вызвать панику и, как следствие, травму, заявил Шеляков.

"Кошки – интеллигентные животные, и общаться с ними нужно уважительно и спокойно, без панибратства и излишней эмоциональности. Это залог взаимопонимания и безопасности", – заключил он.

Ранее специалист указал, что лихорадочное состояние, снижение подвижности и отказ от еды могут стать симптомами сезонной депрессии у домашних животных. При этом кошки более склонны к подобному состоянию из-за сокращения светового дня. В частности, у них могут обостряться хронические заболевания.