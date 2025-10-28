Ветеринар Шеляков: отказ от еды может стать симптомом сезонной депрессии у питомца

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Лихорадочное состояние, снижение подвижности и отказ от еды могут стать симптомами сезонной депрессии у домашних животных. Об этом Москве 24 рассказал ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков.

Как отметил эксперт, распознать болезнь у питомца можно также при появлении двигательной слабости, отсутствии желания играть и общаться. В такой ситуации лучше сразу обратиться к ветеринару. Для этого идеально иметь постоянного врача, который знает особенности питомца и может проконсультировать по телефону, отметил эксперт.

При этом, по его словам, кошки более склонны к сезонной депрессии из-за сокращения светового дня. В частности, у них могут обостряться хронические заболевания.

"Стресс у кошек может проявляться отказом от еды и даже серьезными заболеваниями – например, идиопатическим циститом, когда животное начинает мочиться с кровью из-за нервного напряжения. Традиционное лечение цистита не помогает – требуется устранение стрессового фактора или применение антидепрессантов", – подчеркнул ветеринар.

Также на кошек сильно влияют изменения в привычной обстановке.

В свою очередь, собаки менее подвержены депрессии, особенно если с ними регулярно гуляют и обеспечивают социализацию. При этом содержание животного исключительно в квартире с использованием пеленки может привести к негативным последствиям.

"В демисезонный период домашние питомцы особенно подвержены различным заболеваниям, причем простудные – самые распространенные. Наиболее опасной температурой является легкий минус – в диапазоне от 0 до минус 2 градусов, – который обычно сопровождается туманом, мокрым снегом или дождем", – сказал Шеляков.

Он пояснил, что в таких условиях шерсть животных намокает и полностью теряет свои теплозащитные свойства. При этом длина шерсти не имеет принципиального значения.

Среди домашних питомцев перед простудными заболеваниями наиболее уязвимы собаки, так как они регулярно выходят на улицу, добавил Шеляков. Для защиты животных в сырую погоду необходимы дождевики, утепленные комбинезоны и специальная обувь. Последнее особенно важно в зимний период для защиты от реагентов.

"К обуви нужно приучать постепенно – сначала носить дома, чтобы питомец привык и не спотыкался, а покупать ее исключительно после примерки, отказавшись от покупки товара лишь по стандартным параметрам той или иной породы. Шапочки в основном выполняют декоративную функцию, хотя могут быть полезны при хронических заболеваниях ушей", – уточнил эксперт.

Особенно важно следить за животными в межсезонье, когда обостряются бронхиты, циститы, миозиты и другие заболевания.

Ранее ветеринары предупреждали, что, если часто обнимать и гладить кота, когда он этого не хочет, животное начинает испытывать стресс. Это, в свою очередь, приведет к нарушению обменных процессов в организме.