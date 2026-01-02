Сергей Собянин: более 28 млн человек посетили ВДНХ в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В прошлом году ВДНХ посетили более 28 миллионов человек. Всего там было проведено свыше 1,6 тысячи мероприятий, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По словам мэра, главная выставка страны продолжает оставаться центром притяжения как москвичей, так и туристов. За последнее время там проделали большую работу, чтобы ВДНХ из полузапущенного парка превратился в одно из самых интересных и популярных в городе мест.

В 2025 году там прошло более 600 событий, посвященных науке, культуре, искусству, литературе, музыке и кинематографу. Для детей же открылись новые аттракционы в тематическом парке "Орион".

Кроме того, на территории ВДНХ провели свыше 75 спортивных мероприятий. Центром притяжения зимой традиционно стал каток, подчеркнул градоначальник.

Он также рассказал о главных событиях ВДНХ в 2025-м. Например, там завершилась реставрация исторических павильонов № 35 "Главтабак", № 8 "Юные натуралисты", № 6 "Химия" и № 67 "Карелия", прошли автофестиваль "ПроДвижение" в честь дня рождения Выставки и выпускной для столичных школьников.

Как отметил Собянин, особой гордостью музейного города ВДНХ стали выставка "Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея" и единственный в России Биокластер.

В будущем планируется сделать ВДНХ еще более современной и открытой площадкой для людей всех возрастов. Специально для этого была принята Стратегия развития Выставки до 2030 года, добавил глава города.

Ранее на ВДНХ на базе исторических павильонов "Коневодство" открылся новый крытый конноспортивный манеж. Там можно проводить тренировки, экскурсии и соревнования любого уровня круглый год. Размеры крытого манежа составляют 25 на 70 метров, в нем предусмотрены трибуны на 500 зрителей.