Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов (Вера Кричевская признана в РФ иноагентом)

Российская журналистка Вера Кричевская внесена в реестр иноагентов. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на сайт Минюста РФ.

По данным ведомства, Кричевская участвовала в публикации и распространении материалов иноагентов и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ. Также она размещала ложные сведения о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике.

Кроме того, журналистка была против проведения спецоперации на Украине. В настоящее время она живет за границей.

Также по аналогичным причинам был признан иноагентом активист Максим Алиев. При этом его также обвинили в пропаганде ЛГБТ-отношений (движение признано в России экстремистским и запрещено), а также во взаимодействии с иностранными организациями.

В свою очередь, депутат Госсобрания Якутии Александр Иванов внесен в реестр иноагентов по причине того, что распространял фейки о принимаемых властями РФ решениях и проводимой ими политике. Помимо этого, он взаимодействовал с иноагентами и иностранной организацией, деятельность которой признана нежелательной в России.

Также признан иностранным агентом портал "Республика", который распространял информацию иноагентов и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ. Кроме того, интернет-ресурс публиковал ложные данные о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике.

Помимо этого, Минюст обратил внимание, что портал был разработан при поддержке иностранной организации, а руководство его осуществляется за границей.

В октябре 2025 года Владимир Путин подписал закон об усилении ответственности для иностранных агентов. Теперь после первого нарушения иноагента могут оштрафовать на 300 тысяч рублей, назначить обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до двух лет или лишение свободы на этот же срок. Это касается и ранее судимых иноагентов.

