Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 февраля, 18:22

Политика

Журналистка Вера Кричевская внесена в реестр иноагентов

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов (Вера Кричевская признана в РФ иноагентом)

Российская журналистка Вера Кричевская внесена в реестр иноагентов. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на сайт Минюста РФ.

По данным ведомства, Кричевская участвовала в публикации и распространении материалов иноагентов и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ. Также она размещала ложные сведения о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике.

Кроме того, журналистка была против проведения спецоперации на Украине. В настоящее время она живет за границей.

Также по аналогичным причинам был признан иноагентом активист Максим Алиев. При этом его также обвинили в пропаганде ЛГБТ-отношений (движение признано в России экстремистским и запрещено), а также во взаимодействии с иностранными организациями.

В свою очередь, депутат Госсобрания Якутии Александр Иванов внесен в реестр иноагентов по причине того, что распространял фейки о принимаемых властями РФ решениях и проводимой ими политике. Помимо этого, он взаимодействовал с иноагентами и иностранной организацией, деятельность которой признана нежелательной в России.

Также признан иностранным агентом портал "Республика", который распространял информацию иноагентов и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ. Кроме того, интернет-ресурс публиковал ложные данные о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике.

Помимо этого, Минюст обратил внимание, что портал был разработан при поддержке иностранной организации, а руководство его осуществляется за границей.

В октябре 2025 года Владимир Путин подписал закон об усилении ответственности для иностранных агентов. Теперь после первого нарушения иноагента могут оштрафовать на 300 тысяч рублей, назначить обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до двух лет или лишение свободы на этот же срок. Это касается и ранее судимых иноагентов.

Читайте также


политика

Главное

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Читать
закрыть

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

Чем опасны постоянные задержки в офисе?

Задержки чреваты выгоранием, которое формируется постепенно

Падает концентрация, снижается эффективность, и в итоге страдает качество выполнения обязанностей

Читать
закрыть

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика