Сборная России выиграла в юниорском чемпионате Европы по фехтованию

Фото: телеграм-канал "Олимпийский комитет России"

Сборная России стала победителем медального зачета юниорского чемпионата Европы (до 20 лет) по фехтованию. Состязания прошли в Тбилиси.

В пятницу, 27 февраля, российские саблисты Ярослав Борисов, Павел Граудин, Кирам Яруллин и Иван Новиков выиграли мужской командный турнир, в финале обыграв сборную Италии со счетом 45:42.

Всего россияне завоевали 3 золотые, 1 серебряную и 4 бронзовые медали. Золото в индивидуальном турнире и командном зачете среди женщин получили саблистки Малена Кунашева, Александра Михайлова и Карина Таллада.

Серебряную награду завоевал Борисов, бронзовые медали достались Михайловой, шпажисту Роману Селютину, рапиристу Дмитрию Чащину и женской сборной по рапире в составе Стефании Часовниковой, Ирины Зориной, Миланы Левчук и Нелли Куденцовой.

Ранее Международная федерация фехтования (FIE) разрешила участие российских и белорусских юниоров и кадетов в соревнованиях с национальной символикой.

Аналогичное решение приняла Международная федерация самбо (FIAS). Министр спорта России Михаил Дегтярев уточнял, что российским и белорусским самбистам разрешено выступать со своими флагами и гимном с 1 января 2026 года.