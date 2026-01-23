Эстония лишилась ЧЕ по фехтованию после отказа впустить россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Чемпионат Европы по фехтованию оказался перенесен из Эстонии из-за отказа пускать российских и белорусских спортсменов. Об этом сообщается на сайте Международной федерации фехтования (FIE).

Уточняется, что первоначально соревнования должен был провести Таллин. Теперь состязания состоятся во французском Антони с 16 по 21 июня.

"Решение было принято еще 14 января, но нас уведомили об этом только сегодня", – указал генсек Эстонской федерации фехтования Айвара Паалберга в беседе с Ohtuleht.

По его словам, FIE потребовала обеспечить обязательный допуск всех спортсменов, а правительство страны должно было письменно подтвердить, что никого из них не будут подвергать дискриминации по признаку национальности. В итоге выяснилось, что эстонцы выполнили все требования, за исключением одного.

Ранее пять стран, включая Эстонию, обжаловали в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение Международной шахматной федерации (FIDE), согласно которому с российских и белорусских команд должны быть сняты ограничения на участие в международных турнирах.

Апелляция была подана шахматными федерациями Украины, Англии, Эстонии, Германии и Норвегии. По мнению данных стран, FIDE нарушила собственный устав, а также механизм законного принятия решений в рамках управления международным спортом.

Помимо этого, FIDE якобы не учла рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) о запрете участия сборных России и Белоруссии.

