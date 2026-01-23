Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 января, 17:36

Спорт

Эстония лишилась ЧЕ по фехтованию после отказа впустить россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Чемпионат Европы по фехтованию оказался перенесен из Эстонии из-за отказа пускать российских и белорусских спортсменов. Об этом сообщается на сайте Международной федерации фехтования (FIE).

Уточняется, что первоначально соревнования должен был провести Таллин. Теперь состязания состоятся во французском Антони с 16 по 21 июня.

"Решение было принято еще 14 января, но нас уведомили об этом только сегодня", – указал генсек Эстонской федерации фехтования Айвара Паалберга в беседе с Ohtuleht.

По его словам, FIE потребовала обеспечить обязательный допуск всех спортсменов, а правительство страны должно было письменно подтвердить, что никого из них не будут подвергать дискриминации по признаку национальности. В итоге выяснилось, что эстонцы выполнили все требования, за исключением одного.

Ранее пять стран, включая Эстонию, обжаловали в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение Международной шахматной федерации (FIDE), согласно которому с российских и белорусских команд должны быть сняты ограничения на участие в международных турнирах.

Апелляция была подана шахматными федерациями Украины, Англии, Эстонии, Германии и Норвегии. По мнению данных стран, FIDE нарушила собственный устав, а также механизм законного принятия решений в рамках управления международным спортом.

Помимо этого, FIDE якобы не учла рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) о запрете участия сборных России и Белоруссии.

Читайте также


спорт

Главное

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Читать
закрыть

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика