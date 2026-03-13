Форма поиска по сайту

В Иране заявили, что не собираются закрывать Ормузский пролив

Фото: depositphotos/lkpro

Власти Ирана не планируют закрывать Ормузский пролив для судоходства. Об этом заявил журналистам постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани.

"Мы не собираемся закрывать Ормузский пролив. У Ирана есть неотъемлемое право на сохранение мира и безопасности в Ормузском проливе. И это наша ответственность", – приводит ТАСС слова дипломата.

Вместе с тем генштаб ВС Ирана заявил, что проходящие по Ормузскому проливу или находящиеся в Персидском заливе танкеры и прочие корабли должны придерживаться законов военного времени, чтобы не стать мишенью случайных атак.

В генштабе подчеркнули, что текущая ситуация с отсутствием безопасности в проливе является результатом агрессии США в регионе.

Верховный лидер Ирана Моджтабы Хаменеи заявлял, что его страна должна сохранять возможности для перекрытия Ормузского пролива, чтобы оказывать давление на противника.

В свою очередь, Корпус стражей исламской революции (КСИР) пообещал открыть доступ к проливу любой стране, которая выдворит со своей территории американских и израильских послов.

Ранее иранские военные нанесли удары по двум судам, пытавшимся пройти через Ормузский пролив. Так, корабль EXPRESS ROME под флагом Либерии был остановлен после игнорирования предупреждений. Контейнеровоз MAYUREE NAREE под флагом Таиланда также подвергся атаке при попытке незаконно пересечь пролив.

Около 30 танкеров направились в Красное море в обход Ормузского пролива

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
