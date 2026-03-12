Захарова на "ты" обратилась к экс-премьеру Швеции после ее угроз "разбомбить Россию"

Фото: mid.ru

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова на "ты" обратилась к бывшему премьер-министру Швеции Магдалене Андерссон после ее угроз "разбомбить Россию" и рекомендовала ей заняться самообразованием.

В ходе брифинга дипломат напомнила о словах Андерссон о том, что европейского ядерного потенциала хватит, чтобы "разбомбить Россию в пух и прах". Официальный представитель МИД обратила внимание, что в этой речи было очень много ненависти как к стране, так и к ее гражданам.

"Что ты сделала в этой жизни, чтобы рассуждать на подобные темы? Что ты создала? Кого ты спасла? Кому ты помогла?" – спросила Захарова.

Она также поинтересовалась, стала ли Андерссон автором глобального мирного соглашения и смогла ли предотвратить обострение конфликта на Ближнем Востоке.

Дипломат рекомендовала политику лучше помочь Гренландии, которой необходимы "такие защитники". Захарова подчеркнула, что для начала необходимо отстоять суверенитет стран Европы и их граждан, а потом уже начинать "обустраивать планету".

По словам дипломата, рассуждения западных политиков на тему ядерного оружия являются недопустимыми и психологически опасными. Кроме того, она задалась вопросом, как такие "безбашенные, необразованные и оторванные от реальности" люди вообще приходят к власти. Захарова отметила, что они готовы даже на самоуничтожение.

Официальный представитель МИД рекомендовала вручить таким политикам, как Андрерссон, карту и рассказать, как быстро распространяется радиоактивный след. По ее мнению, эти люди должны изучить простые научные примеры и понять, что ядерный удар нанесет ущерб всем европейским государствам.

Например, добавила Захарова, полезно будет вспомнить произошедшее на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году. Тогда осадками "накрывало страны Европейского континента".

Ранее дипломат заявляла, что тема ядерной энергетики в последние годы становится частью политических манипуляций и спекуляций. Если раньше политики обсуждали, как защитить человечество, то теперь ситуация поменялась.

