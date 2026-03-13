Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
13 марта, 07:39

Общество

Сезон корюшки стартовал на рыбных рынках "Москва – на волне"

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Ладожская корюшка улова этого года появилась на рыбных рынках "Москва – на волне", передал портал мэра и правительства столицы.

Обычно такую рыбу можно было найти на прилавках к середине или концу весны, когда нерест достигает пика, однако в этом году у москвичей есть возможность купить свежую корюшку уже в марте. Помимо ладожской, на московских рыбных рынках также представлена и дальневосточная корюшка: мороженая, вяленая, горячего и холодного копчения.

Корюшка популярна по всей стране, начало ее сезона отмечают весной праздничными мероприятиями и фестивалями в Ленинградской области и на Дальнем Востоке. Гастрономическая привлекательность корюшки заключается в ее универсальности: рыбу могут запекать, мариновать, коптить, вялить, и по классике готовить на сковороде.

Рыбные рынки "Москва – на волне" работают в районах Косино-Ухтомском и Митино. Кроме торговых рядов, здесь также присутствуют специализированные зоны хранения, фудкорты и студии для мастер-классов. На рынках представлены рыба и морепродукты из ключевых рыбных регионов – от Карелии до Камчатки.

До 11 апреля посетители рыбных рынков "Москва – на волне" также могут приобрести некоторые товары по случаю Великого поста со скидкой в 10%. Такие товары отмечены особыми ценниками.

Акция не только познакомит покупателей с ассортиментом рынков, но и позволит разнообразить рацион в период поста. Например, со скидкой продаются варено-мороженые магаданские, северные и мурманские креветки.

Читайте также


обществоедагород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика