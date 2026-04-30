Синоптик Паршина: мокрого снега в Москве больше не будет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Четверг, 30 апреля, станет последним днем, когда в Москве будет идти мокрый снег, рассказала РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

"До 9 мая его точно не ожидается, да и дальше он идти не должен", – отметила синоптик.

Она также указала на то, что май в целом "будет радовать" жителей Москвы, хотя в первый день месяца ожидаются небольшие осадки.

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в Москве в воскресенье, 3 мая, ожидается субтропическое тепло. Температура, по его словам, поднимется до 20 градусов тепла.

До этого синоптики предупреждали, что во второй декаде мая москвичей ожидают "черемуховы" холода. В эти дни может выпасть в 1,5–2 раза больше осадков, чем предусматривает климатическая норма.

При этом третья декада месяца будет в пределах нормы мая, а в июне, как ожидается, воздух прогреется на 2 градуса выше нормы.

