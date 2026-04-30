Академик Онищенко назвал неуместным развлечением 11 новогодних выходных в 2027 году

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко раскритиковал продолжительные новогодние каникулы в 2027 году.

По его мнению, праздники не должны автоматически становиться выходными днями.

"Кстати, 11 дней Нового года – это не праздник: 1 января, 7-е – Рождество – праздники. Все остальное – это абсолютно неуместное времяпрепровождение, развлечение", – приводит слова Онищенко Life.ru.

При этом майские праздники академик оценил положительно.

Кроме того, Онищенко поддержал идею введения шестидневной рабочей недели для ведущих отраслей экономики. Он напомнил, что Россия занимает четвертое место в мире по объему экономики и способна претендовать на третье.

Вместе с тем академик подчеркнул, что речь не идет о принудительной интенсификации труда для всех категорий граждан. Необходимо достойно оплачивать работу и создавать условия для отдыха.

Минтруд РФ ранее подготовил проект постановления по календарю праздничных и выходных дней в 2027-м. Согласно документу, новогодние праздники продлятся 11 дней – с 31 декабря по 10 января. Майские – 6 дней (с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая).

В целом россияне 5 раз в году смогут отдыхать по 3 дня: в феврале, марте, дважды в мае и июне. Будут и четырехдневные выходные – с 4 по 7 ноября.