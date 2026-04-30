Новогодние праздники в 2027 году продлятся в России 11 дней

Новогодние праздники в России в 2027 году продлятся 11 дней – с 31 декабря по 10 января. Соответствующий проект постановления по календарю праздничных и выходных дней уже подготовлен, сообщила пресс-служба Минтруда.

"Правительство РФ ежегодно переносит выходные дни, выпадающие на праздничные, чтобы оптимально распределить время труда и отдыха. По возможности праздничные и выходные дни объединяются", – отметил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

Благодаря применению этого принципа россияне 5 раз в году смогут отдыхать по 3 дня: в феврале, марте, дважды в мае и июне. Будут и четырехдневные выходные – с 4 по 7 ноября.



Ведомство предлагает перенести выходной с субботы, 2 января, на пятницу, 5 ноября, с воскресенья, 3 января, на пятницу, 31 декабря, и с субботы, 20 февраля, на понедельник, 22 февраля.

Таким образом, россияне будут отдыхать с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 12 по 14 июня, с 4 по 7 ноября и 31 декабря 2027 года. При этом майские праздники в следующем году продлятся 6 дней (с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая).

Ранее замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил объединить майские праздники за счет январских выходных. По его мнению, весенний период гораздо больше подходит для сезонной активности и планирования семейного отпуска. Многие россияне и так искусственно продлевают майские праздники с помощью отгулов и отпусков, добавил Гриб.