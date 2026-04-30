Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

Новости

Новости

30 апреля, 21:22

Происшествия

Жителя Кубани осудили на 3 года за призыв к ядерному удару по России

Фото: depositphotos/YGphoto

Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Кубани за призыв к ядерному удару по России, назначив ему 3 года лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Речь идет об Егоре Прасове. Его признали виновным по статье 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием сети "Интернет". Заключение он проведет в исправительной колонии общего режима.

Наказание подсудимого включило также запрет на занятие администрированием сайтов и страниц в интернете. Вместе с тем по итогам заседания был конфискован его мобильный телефон в пользу государства.

В пресс-службе уточнили, что расследованием дела занималось управление ФСБ России по Краснодарскому краю. В частности, правоохранители выяснили, что в октябре 2023 года Прасов оставил комментарий в открытом канале, в котором призвал к ядерному удару.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников констатировал, что планируемые Украиной и ее иностранными кураторами теракты против России стали более сложными и обеспечены на более высоком уровне.

С его слов, агентура зарубежного разведсообщества нацелена на создание подпольных сетей, их снабжение и разведку в окружении объектов потенциальных посягательств.

Читайте также


Главное

Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

Как Москва будет работать в майские праздники?

Взрослые поликлиники 1 и 9 мая будут работать с 09:00 до 16:00, а 2-го и 11-го – с 09:00 до 18:00

Столичные дворцы бракосочетания не будут работать 1, 9, 10 и 11 маяр

Читать
закрыть

Почему россияне стали заводить цыплят в качестве домашних питомцев?

Особенно популярна эта тенденция среди семей с детьми

Процесс выращивания цыпленка в инкубаторе носит образовательный характер

Читать
закрыть

Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

