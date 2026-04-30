Жителя Кубани осудили на 3 года за призыв к ядерному удару по России

Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Кубани за призыв к ядерному удару по России, назначив ему 3 года лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Речь идет об Егоре Прасове. Его признали виновным по статье 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием сети "Интернет". Заключение он проведет в исправительной колонии общего режима.

Наказание подсудимого включило также запрет на занятие администрированием сайтов и страниц в интернете. Вместе с тем по итогам заседания был конфискован его мобильный телефон в пользу государства.

В пресс-службе уточнили, что расследованием дела занималось управление ФСБ России по Краснодарскому краю. В частности, правоохранители выяснили, что в октябре 2023 года Прасов оставил комментарий в открытом канале, в котором призвал к ядерному удару.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников констатировал, что планируемые Украиной и ее иностранными кураторами теракты против России стали более сложными и обеспечены на более высоком уровне.

С его слов, агентура зарубежного разведсообщества нацелена на создание подпольных сетей, их снабжение и разведку в окружении объектов потенциальных посягательств.