Фестиваль-марафон "Песни России" пройдет на Красной площади 12 июня, рассказал первый заместитель художественного руководителя театра "Русская песня" Сергей Рябов.

Он отметил, что будет отыгран концерт, посвященный 20-летию фестиваля-марафона. По словам главного режиссера театра "Русская песня" Максима Лахно, в фестивале поучаствуют 9 музыкальных коллективов и сольные артисты.

"Собрать такие коллективы в один букет 12 июня на главной площади страны – это будет, безусловно, уникальное событие", – подчеркнул Лахно, слова которого привело Агентство "Москва".

Например, на сцену выйдут хор имени Пятницкого, хор Елисеева, Московский казачий хор, ансамбль "Гжель" и многие другие солисты.

Фестиваль-марафон "Песни России" направлен на популяризацию культурного наследия России и сохранение народных культурных традиций.

