Теннисистка Андреева вышла в финал турнира WTA в Мадриде

Россиянка Мирра Андреева прошла в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде, победив спортсменку из США Хейли Баптист. Игра завершилась со счетом 6:4, 7:6 (10:8).

Андреева была посеяна в полуфинальном матче под 9-м номером, а Баптист – под 30-м. В финале россиянке предстоит сыграть с победительницей матча между украинкой Мартой Костюк и спортсменкой из Австрии Анастасией Потаповой.

Ранее Андреева с Дианой Шнайдер вышла в полуфинал турнира WTA в парном разряде. Они сыграют с соотечественницей Верой Звонаревой и немкой Лаурой Зигемунд.

Прошлый год Андреева завершила с рекордным для себя заработком. Она получила свыше 4,7 миллиона долларов. Из них 3,9 миллиона ей заплатили за выступления в одиночном разряде, 718 тысяч – в парном разряде, еще 50 тысяч – в смешанной паре.

