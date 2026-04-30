Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
30 апреля, 20:47

Спорт

Теннисистка Андреева вышла в финал турнира WTA в Мадриде

Фото: Getty Images/David Ramos

Россиянка Мирра Андреева прошла в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде, победив спортсменку из США Хейли Баптист. Игра завершилась со счетом 6:4, 7:6 (10:8).

Андреева была посеяна в полуфинальном матче под 9-м номером, а Баптист – под 30-м. В финале россиянке предстоит сыграть с победительницей матча между украинкой Мартой Костюк и спортсменкой из Австрии Анастасией Потаповой.

Ранее Андреева с Дианой Шнайдер вышла в полуфинал турнира WTA в парном разряде. Они сыграют с соотечественницей Верой Звонаревой и немкой Лаурой Зигемунд.

Прошлый год Андреева завершила с рекордным для себя заработком. Она получила свыше 4,7 миллиона долларов. Из них 3,9 миллиона ей заплатили за выступления в одиночном разряде, 718 тысяч – в парном разряде, еще 50 тысяч – в смешанной паре.

спорт

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика