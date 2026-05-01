Жюри Венецианской биеннале подало в отставку на фоне спора с ЕК из-за участия России

Фото: AP Photo/Antonio Calanni

Международное жюри Венецианской биеннале объявило об отставке на фоне спора с Еврокомиссией из-за участия РФ в смотре, указано в сообщении, опубликованном на официальном сайте мероприятия.

Россия принимает участие в Венецианской биеннале после перерыва в 4 года с проектом "Дерево укоренено в небе". При этом Министерство культуры Италии сообщало, что руководство Венецианской биеннале самостоятельно приняло решение о возобновлении российского участия в выставке в 2026 году.

Неделю назад Еврокомиссия сообщила организаторам о приостановке финансирования в размере 2 миллионов евро из-за появления на выставке российского павильона.

Из-за отставки членов жюри, которая произошла из-за "исключительной ситуации в международной геополитической сфере", будет перенесена церемония награждения. Она была запланирована на 9 мая, однако состоится 22 ноября.

Венецианская биеннале является одним из самых известных форумов искусства и проводится раз в два года с участием международного жюри. Ее учредили в 1895 году, а павильон России появился в 1914 году. На форуме были представлены работы более 800 как советских, так и российских художников, включая Илью Репина, Казимира Малевича, Илью Кабакова и многих других.

Ранее режиссер Константин Богомолов назвал отмену русской культуры проблемой тех стран, в которые ее отменяют. Он также указал на то, что русская культура восприимчива к другим культурам. Этим, по словам Богомолова, объясняется широта русского сознания и способность русского человека вбирать в себя очень разные, лучшие произведения мировой культуры.

