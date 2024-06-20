Путин назвал "полной дурью" попытки запрещать искусство по национальному принципу

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Попытки разграничивать или запрещать искусство по национальному принципу являются "полной дурью", заявил Владимир Путин в ходе встречи с руководством общества вьетнамско-российской дружбы.

"Нужно просто наслаждаться искусством и дать возможность людям делать то же самое", – цитирует его РИА Новости.

Так он ответил на вопрос, какая его самая любимая русская песня. По его словам, и Петр Чайковский, и Вольфганг Амадей Моцарт, и Франц Шуберт, Михаил Глинка, и Ференц Лист внесли колоссальный вклад в развитие мирового искусства.

Ранее российский лидер назвал антикультурной и расистской "культуру отмены" России, которую продвигает Запад. По словам Путина, русскую культуру невозможно отменить, так как последняя основана на подлинной свободе и милосердии, а также любви к человеку и духовности. При этом президент отмечал, что у стран Запада с самого начала не заладилось как с "отменой" РФ, так и с санкциями.

