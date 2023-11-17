Путин раскритиковал "культуру отмены" России на Западе

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Владимир Путин назвал антикультурной и расистской "культуру отмены" России, которую продвигает Запад. Об этом он заявил на Санкт-Петербургском международном культурном форуме – Форуме объединенных культур.

Как утверждает глава государства, отменить культуру России по определению невозможно, так как в ее основе лежит "подлинная свобода и милосердие, а также любовь к человеку и духовность".

"Правда в том, что с этой пресловутой "отменой", как и с антироссийскими санкциями у авторов этих идей, что называется, с самого начала не заладилось", – подчеркнул Путин.

Кроме того, президент РФ указал на попытки международного сообщества исказить историю с помощью внесения "фальшивок" в искусство. Однако, по его словам, подлинное искусство мешает этому.

Глава государства отметил, что, несмотря на открытые и доступные архивы, с которыми работают специалисты, многие черпают знания о прошлом из книг, кино, театра, живописи и музыки.

"Тем, кто занимается фальсификацией истории, подлинное искусство мешает этим людям искажать прошлое в угоду нынешним своим идеологическим или, как мы часто видим, и гендерным конструкциям, мешает стравливать людей", – добавил российский лидер.

При этом он подчеркнул, что искусство до сих пор остается безграничным, несмотря на все запреты и санкции.

"В наше время бурного технологического прогресса, который создает и колоссальные возможности и, конечно, создает и новые риски", – заключил он.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о попытках Запада отменить все российское. Речь идет о книгах, фильмах, музыке, контенте в интернете и даже языке. Он отметил, что в связи с этим следует сохранять историческую память народов России и ее соседей, бережно относиться к русскому языку и традициям.



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