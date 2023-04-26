Мишустин заявил о попытках Запада отменить все российское

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Российская сторона постоянно сталкивается с попытками Запада отменить все российское. Таким мнением на марафоне "Знание" поделился председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

По его словам, западные государства пытаются полностью запретить все, что относится к российской культуре. Речь идет о книгах, фильмах, музыке, контенте в интернете и даже языке.

"Такая политика отмены России направлена на то, чтобы люди не могли общаться на одном языке, забыли свои традиции, историю, не могли извлекать уроков из прошлого, а ведь именно историческое знание помогает нам правильно понимать причины происходящих событий", – цитирует Мишустина ТАСС.

Глава кабмина добавил, что в связи с этим следует сохранять историческую память народов России и ее соседей, бережно относиться к русскому языку и традициям.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что НАТО ставило перед собой задачу развалить Россию. Однако, считает дипломат, своими действиями организация лишь способствовала ее сплочению.

Вместе с этим глава МИД подчеркнул, что Москва будет делать все, чтобы люди, которые говорят на русском языке и имеют отношение к русской культуре, не подвергались истреблению на Украине. Также Лавров подчеркнул недопустимость дискриминации россиян, которые исповедуют религию через Украинскую православную церковь.

