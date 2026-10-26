Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 октября, 09:43

Экономика

Более 400 тысяч контрактов заключили на столичном портале поставщиков с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

414 тысяч контрактов заключено на столичном портале поставщиков в период с января по сентябрь 2026 года. Об этом сообщила заммэра, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Наиболее востребованными категориями закупок стали медицинские, строительные и хозяйственные товары, IТ-продукция, услуги по ремонту и техобслуживанию.

Багреева отметила, что портал эффективно помогает предпринимателям расширять бизнес. Там они находят заказчиков из разных регионов России. Порядка 30% контрактов пришлось на поставщиков из Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского края, Московской и Свердловской областей.

Принять участие в госзакупках могут юридические и физические лица, в том числе самозанятые и индивидуальные предприниматели. Глава департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов напомнил, что на портале есть каталог закупок с фильтрами, через который можно найти заказы. Также у зарегистрированных пользователей есть возможность выложить свои объявления.

С начала года количество поставщиков на портале выросло почти на 30 тысяч и превысило 420 тысяч. Их предложениями могут воспользоваться более чем 65 тысяч заказчиков из 49 российских регионов.

Ранее Забайкальский край стал 49-м регионом, заказчикам которого доступны закупки на портале поставщиков. В то же время предприниматели региона работают с ним с 2015 года. В настоящий момент на ресурсе зарегистрировано свыше 280 компаний и предпринимателей из Забайкалья.

Собянин: портал поставщиков открывает новые возможности бизнесу из регионов

Читайте также


экономикатехнологиигород

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика