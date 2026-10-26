Более 400 тысяч контрактов заключили на столичном портале поставщиков с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

414 тысяч контрактов заключено на столичном портале поставщиков в период с января по сентябрь 2026 года. Об этом сообщила заммэра, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Наиболее востребованными категориями закупок стали медицинские, строительные и хозяйственные товары, IТ-продукция, услуги по ремонту и техобслуживанию.

Багреева отметила, что портал эффективно помогает предпринимателям расширять бизнес. Там они находят заказчиков из разных регионов России. Порядка 30% контрактов пришлось на поставщиков из Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского края, Московской и Свердловской областей.

Принять участие в госзакупках могут юридические и физические лица, в том числе самозанятые и индивидуальные предприниматели. Глава департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов напомнил, что на портале есть каталог закупок с фильтрами, через который можно найти заказы. Также у зарегистрированных пользователей есть возможность выложить свои объявления.

С начала года количество поставщиков на портале выросло почти на 30 тысяч и превысило 420 тысяч. Их предложениями могут воспользоваться более чем 65 тысяч заказчиков из 49 российских регионов.

Ранее Забайкальский край стал 49-м регионом, заказчикам которого доступны закупки на портале поставщиков. В то же время предприниматели региона работают с ним с 2015 года. В настоящий момент на ресурсе зарегистрировано свыше 280 компаний и предпринимателей из Забайкалья.