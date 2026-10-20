Забайкальский край стал 49-м регионом-заказчиком на столичном портале поставщиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Забайкальский край стал 49-м регионом, заказчики которого теперь могут проводить закупки на столичном портале поставщиков. Об этом сообщила заммэра, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

"Теперь государственные и муниципальные учреждения региона могут приобретать необходимые товары, работы и услуги более чем у 420 тысяч поставщиков со всей страны, получая наиболее выгодные предложения в условиях честной конкуренции. При этом предприниматели края уже хорошо знакомы с возможностями портала: они работают на нем с 2015 года", – отметила вице-мэр.

Заммэра дополнила, что их продукция востребована в Москве, Новгородской области, Пермском и Краснодарском крае, Ямало-Ненецком автономном округе и других субъектах Российской Федерации. Чаще всего у поставщиков из края заказывали хозяйственные, строительные, информационно-технологические и медицинские товары, а также услуги по санитарному содержанию.

В 2026-м Забайкалье стало шестым регионом, присоединившимся к платформе в качестве заказчика. До него это сделали Курская, Еврейская автономная и Липецкая области, Донецкая Народная Республика (ДНР) и Камчатский край.

Руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов уточнил, что подключение новых регионов позволяет действующим пользователям расширять сложившиеся деловые связи и создавать дополнительные возможности для роста числа сделок.

"Сейчас на ресурсе зарегистрировано более 280 компаний и предпринимателей из Забайкалья", – сказал Пуртов.

С подключением Забайкальского края в качестве заказчика местные поставщики обретут возможность не только продолжать выходить на рынки других регионов, но и активнее участвовать в закупках на своей территории. Между тем предприниматели из иных субъектов РФ смогут предлагать товары, работы и услуги забайкальским заказчикам.

Ранее сообщалось, что с января по август столичный портал поставщиков посетили 2 миллиона уникальных пользователей. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года аудитория ресурса выросла на 60%.

Более 80% посетителей пришлось на Москву, Санкт-Петербург, Пермский край, Свердловскую и Нижегородскую области. Помимо личного кабинета, пользователи чаще всего обращались к разделам с котировочными сессиями и закупками по потребностям, единому реестру закупок и каталогу стандартных товарных единиц.