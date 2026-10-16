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16 октября, 16:13

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Депутат Милонов: "отцовский капитал" в 2 млн руб дорог для бюджета страны

"Отцовский капитал": многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

В Общественной палате РФ предложили выплачивать многодетным отцам не менее 2 миллионов рублей, чтобы поддержать большие семьи. Насколько это реализуемо, разбиралась Москва 24.

"Поддержка ответственного отцовства"

Фото: 123RF.com/halfpoint

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам семьи Сергей Рыбальченко выступил с инициативой установить для многодетных мужчин специальную выплату, размер которой должен составлять как минимум 2 миллиона рублей.

Автор идеи пояснил РИА Новости, что рассчитывать на "отцовский многодетный капитал" смогут те, у кого в одном браке появилось трое или более детей. При этом на первом этапе проект можно ограничить только семьями с пятью детьми, добавил он.

В данном случае задача капитала – это не только материальная поддержка. Это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства.
Сергей Рыбальченко
председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам семьи

Размер выплаты Рыбальченко связал с решением жилищного вопроса. По его словам, сумма в 2 миллиона рублей исходит из норматива в 18 квадратных метров на человека и утвержденной Минстроем стоимости "квадрата". Также общественник напомнил об опыте Сахалинской области, где с 2014 года семьям выдают по 2 миллиона рублей после появления третьего ребенка, разрешая тратить эти деньги на погашение ипотеки.

При этом отцовский капитал должен закрывать и другие базовые нужды больших семей. В частности, мужчинам необходимо предоставить право покупать на эти средства личный автомобиль, без которого многодетным крайне сложно обойтись, подчеркнул инициатор предложения.

Идею в разговоре с Москвой 24 поддержал заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. В то же время он подчеркнул, что выплата в 2 миллиона рублей – большие деньги даже для федерального бюджета.

Если точечно смотреть на регионы, где идет отток населения, где есть необходимость срочно поддержать молодые семьи, чтобы они не переезжали, – там такие выплаты есть. Это хорошая идея. На мой взгляд, многодетным семьям нужно выдавать больше, ориентироваться на списание ипотек и беспроцентные программы. Но больше на частные дома, потому что семью с пятью и более детьми невозможно разместить в огромной квартире, так как их стоимость запредельная.
Виталий Милонов
заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства

Депутат напомнил, что ранее в России была принята регрессивная шкала семейной ипотеки, где процент уменьшается с появлением еще одного ребенка.

"Мы продолжим эту работу и сделаем так, чтобы для семей с детьми была вообще нулевая ставка по ипотеке. Это то малое, что мы можем сделать", – подчеркнул парламентарий.

Однако он отметил, что проблема с ипотекой стала острой во многом из-за желания жителей регионов перебраться в мегаполисы. По словам депутата, в дальнейшем тенденция может привести к негативным последствиям, поскольку в перспективе в крупных городах на всех не хватит рабочих мест. Кроме того, ради мегаполиса россияне бросают собственные хозяйства, что "подрывает экономику", убежден парламентарий.

Кто останется в тени?

Фото: 123RF.com/halfpoint

Экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников в разговоре с Москвой 24 также поприветствовал создание "отцовского капитала". Однако он подчеркнул, что если бы идею озвучили хотя бы летом, ее можно было бы успеть включить в проект федерального бюджета на следующие три года.

"В качестве пункта долгосрочной повестки поддержки демографических процессов это имеет смысл. Нужно оценить текущий опыт – например, на Сахалине: важно проанализировать, что это дает и каким образом помогает семьям. Потому что, помимо ипотеки, есть большое количество других проблем, которые усложняют жизнь многодетным", – рассказал эксперт.

Он также напомнил, что на сегодняшний день введены новые лимиты по семейной ипотеке, они будут дорабатываться со временем, когда отработают год-полтора. В то же время экономист призвал не допустить перекоса в мерах поддержки для разных категорий граждан.

Многодетным семьям честь и хвала, но мне кажется, сейчас возникает новый существенный риск: на фоне массированной акцентированной целевой поддержки этой категории граждан в тени остаются семьи с одним ребенком или те, кто хотел бы завести детей, но сомневается. Нам нужно стимулировать рождение, в том числе первых детей.
Никита Масленников
экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий

По словам Масленникова, молодые семьи видят, что основной массив льгот приходит с третьим ребенком, и задаются вопросом: как справиться с первым? Такой расклад мотивирует многих откладывать рождение детей.

"На мой взгляд, центр тяжести должен смещаться в поддержку рождения ребенка в семье как такового. Многодетные россияне – это хорошо и правильно, однако надо исправлять ситуацию, когда молодые семьи хотели бы завести ребенка, но пока воздерживаются", – обратил внимание экономист.

На сегодняшний день коэффициент рождаемости в России пока находится на отметке 1,3, что существенно ниже необходимого. Для поддержания уровня воспроизводства населения он должен быть как минимум 2,1, заключил Масленников.

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