Депутат Останина назвала отмену детского тарифа в такси справедливой мерой

В России планируют отменить надбавку на перевозки пассажиров с ребенком в такси и установить знаки парковок для многодетных семей, сообщили в Минтрансе. Однако удешевление детского тарифа не поддержали столичные водители, занятые в этой сфере. Как нововведения изменят жизнь граждан и какие трудности могут возникнуть при реализации идей, разбиралась Москва 24.

Поездка с комфортом

Законопроект о тарифах на поездки в такси с детьми планируется внести в Госдуму до конца 2026 года, заявил глава Минтранса Андрей Никитин на встрече с Владимиром Путиным.





Андрей Никитин глава Минтранса Проводим сейчас с "Яндексом" эксперимент, как сделать так, чтобы за детей не нужно было дополнительно платить.

Об утверждении дорожной карты, направленной на повышение доступности такси для пассажиров с детьми, Минтранс сообщал в сентябре 2026 года. В частности, планируется нарастить количество автомобилей с детскими креслами и организовать обучение водителей, которые обслуживают эту категорию граждан.



В Краснодаре, Нижнем Новгороде, Уфе и Челябинске проводится эксперимент по предоставлению скидки многодетным семьям на поездки в такси. По его итогам планируется разработать систему субсидирования, которую в будущем распространят на другие регионы.



Кроме того, Никитин доложил президенту, что до конца 2026 года в правила внесут изменения о бесплатных парковках для многодетных семей. Для этих целей уже подготовлен специальный дорожный знак – белая буква P на синем фоне, дополненная в нижней части символом семьи с тремя детьми. Дизайн определили по результатам опроса, охватившего почти 4 тысячи участников. В рамках этих изменений регионам рекомендовано дать семьям с четырьмя и более детьми право бесплатно парковать два автомобиля.



Также в ведомстве напомнили, что на транспорте уже внедряются стандарты семейноцентричности. К примеру, поменялись требования к оборудованию комнат матери и ребенка и игровых зон, которые будут учитывать при реконструкции или строительстве объектов.

"Не хотят с детьми перевозить"

В Московском профсоюзе такси усомнились в выгоде отмены детского тарифа

Проблема перевозки ребенка в такси волнует жителей столицы. К примеру, мать шестерых детей Светлана рассказала телеканалу Москва 24, что из-за отказа некоторых водителей принимать такой заказ старается пользоваться общественным транспортом.





Светлана мать шестерых детей Много случаев было, что не хотят с детьми перевозить, потому что им не хочется связываться с этим. Там ведь кресло нужно устанавливать, так как дети разного возраста, кому-то нужна автолюлька. Поэтому мы такси не пользуемся, нам это неудобно.

Другая москвичка Варвара рассказала телеканалу, что однажды ждала машину 40 минут, чтобы доехать до поликлиники с девятимесячным ребенком.

В процессе приложение предложило другой тариф, она выбрала вариант со своей автолюлькой, но водитель приехал и отказался от заказа. До поликлиники женщина в тот день так и не добралась: пока разбиралась с такси, пропустила время приема.

"Ответственность надо накладывать на агрегаторов"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина рассказала Москве 24, что предложение о праве на два парковочных места для многодетных семей было сформулировано во время заседания с участием представителей Общественной палаты, которое состоялось в нижней палате парламента несколько месяцев назад. По его итогам идея была направлена в Минтранс.

Также она прокомментировала будущее внедрение специального знака парковки для машин многодетных граждан. По мнению Останиной, это подтверждает семейную направленность политики государства.

"Некоторое время назад я вылетала из Оренбурга и увидела табло, на котором написано, что многодетные семьи регистрируются вне очереди. Это очень хорошо и правильно. Это как раз то, о чем говорил президент: любой наш шаг должен рассматриваться сквозь призму воздействия на семью и ее благополучие", – добавила депутат.

Парламентарий подчеркнула, что вопрос детского тарифа такси также поднимался на заседании комитета, в котором приняли участие представители отрасли. Предложения были направлены в Минтранс, и министерство на них откликнулось, сказала Останина.





Нина Останина глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства У самих таксистов есть много вопросов к организации поездок многодетных, начиная от необходимости двух кресел. Плюс непонятно: это за счет самих таксистов или агрегатора. Поэтому тема сложная.

Отмену дополнительного тарифа за поездки с детьми она назвала абсолютно справедливой и правильной мерой. По ее словам, риск, что водители будут отказываться возить таких пассажиров, есть, поэтому предложила накладывать ответственность на агрегаторов.

"Водитель получает неизвестно сколько процентов от той оплаты, которую вносит пассажир, а все остальное идет компании. Если есть угроза, что это скажется на самих таксистах, я это не буду поддерживать", – заключила она.

Однако в Московском профсоюзе такси инициативу об отмене детского тарифа восприняли скептически. Председатель организации Николай Кодолов пояснил телеканалу Москва 24, что для водителей это может оказаться невыгодно: подача оборудованной машины обычно занимает в разы больше времени, а стоимость поездки с ребенком не сильно выше.





Николай Кодолов председатель Московского профсоюза такси Детский тариф не такой дорогой, он чуть дороже тарифа "эконом". В других тарифах доплата за детское кресло составляет всего лишь 150 рублей. Это довольно-таки дешево за ту ответственность, которую несут водители-перевозчики.

По его словам, возить кресло во всех машинах водители не будут: не каждый хочет брать заказ с детьми, к тому же не любой багажник вместит кресло вместе с чемоданами.

"При дешевом детском тарифе водители будут просто отказываться возить пассажиров", – предупредил Кодолов.

Опрошенные телеканалом Москва 24 таксисты также подчеркнули, что небольшая разница в цене не окупает потенциальные риски. В частности, один из водителей обратил внимание, что агрегатор не несет ответственности, если ребенка укачало или он испачкал машину, поэтому за химическую чистку платить приходится самому. Другой таксист добавил, что с такими пассажирами возникает немало конфликтных ситуаций, так как "дети капризничают и мамы нервничают".

