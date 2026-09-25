Риелтор Свиридов: новая "Семейная ипотека" создаст крен в сторону загородного рынка

Условия "Семейной ипотеки" изменятся в России с 1 октября 2026 года: теперь ставка и сумма жилищного кредита зависит от числа детей и региона. Как будет работать обновленная программа и какое влияние она окажет на рынок недвижимости, разбиралась Москва 24.

Больше детей – лучше условия

Программа льготного жилищного кредитования "Семейная ипотека" стала более адресной: теперь процентная ставка и максимальная сумма кредита дифференцируются в зависимости от количества детей в семье и региона проживания. Изменения начнут действовать для новых договоров, выданных с 1 октября 2026 года, сообщили в Минфине.



Для всех регионов России, кроме Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, устанавливаются следующие условия:



семьи с пятью и более детьми смогут взять кредит под 2% годовых на сумму до 10 миллионов рублей;

с четырьмя – под 4% при максимальной сумме в 10 миллионов рублей;

с тремя ставка составит 6% при максимальной сумме кредита в 10 миллионов рублей;

с двумя – 8% при максимальной сумме в 8 миллионов рублей;

с одним ребенком – 10% при максимальной сумме в 6 миллионов рублей.

Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей условия отличаются из-за более высокой стоимости жилья:



семьи с пятью и более детьми получат ставку 4% и лимит до 18 миллионов рублей;

с четырьмя – 6% при лимите до 18 миллионов рублей;

с тремя – 8% при лимите до 18 миллионов рублей;

с двумя – 10% при лимите до 15 миллионов рублей;

с одним ребенком – 12% при лимите до 12 миллионов рублей.

Как и прежде, хотя бы один ребенок в семье на момент заключения договора должен быть младше 7 лет. Однако с 1 октября меняется максимальный срок субсидирования льготного кредита – с 30 до 15 лет.



Отдельно оговаривается строительство частного дома, его завершение или покупка земли с последующим возведением жилья. В этих случаях ставка останется 6% вне зависимости от количества детей и региона.



Депутат Госдумы VIII созыва Светлана Бессараб в беседе с телеканалом "Звезда" отметила, что новые ставки все равно остаются ниже стандартных рыночных предложений.





Светлана Бессараб депутат Госдумы VIII созыва Здесь мы видим важный принцип по количеству детей – чем больше детей, тем ниже ставка ипотечного кредитования. А после пятого ребенка может быть снижена до нуля. Это, на мой взгляд, самое важное сегодня.

По словам парламентария, расходы несет не банковская система: кредиторы получают компенсации от государства, за счет которых и предоставляются льготы.

В то же время, согласно подсчетам "РБК Недвижимость", рост максимальных платежей по вновь выдаваемой семейной ипотеке составит 85–139%. К примеру, в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области семьи с пятью и более детьми будут отдавать в среднем 133 тысячи рублей в месяц. Ставки для них ниже нынешних, а максимально возможный кредит для них вырос в полтора раза.

Наибольшие платежи будут у семей с тремя детьми – 172 тысячи рублей. Для них максимальный кредит также составит 18 миллионов рублей, но ставка увеличилась до 8%.







В 2025 году меру распространили на вторичный рынок в городах с дефицитом новостроек, но в то же время с 1 февраля 2026-го

"Семейная ипотека" действует с 2018 года и остается ключевым инструментом жилищной и демографической политики. За это время выдано кредитов на 11 триллионов рублей, а жилищные условия улучшили более 2 миллионов семей.В 2025 году меру распространили на вторичный рынок в городах с дефицитом новостроек, но в то же время с 1 февраля 2026-го запрещены две льготные ипотеки на одну семью, а супруги стали обязательными созаемщиками. Программа будет действовать до 31 декабря 2030 года.

Падение продаж?

Главным парадоксом изменений "Семейной ипотеки" эксперты назвали то, что основная нагрузка ложится на семьи с одним ребенком – а это около 60% всех сделок по программе, сообщил "Интерфакс".

Коммерческий директор "Метриум" Дмитрий Проскурин отметил в беседе с агентством, что многодетные сохранят доступные условия, а в столичном регионе даже снизят ежемесячные затраты, но таких семей немного. Отдельный риск, по его словам – в ограничении льготного периода до 15 лет. Кредит становится двухэтапным: сначала субсидированная ставка, затем остаток пересчитывается по рыночной. Например, для семьи с одним ребенком в Москве платеж в льготный период вырастет со 121,5 до 154,9 тысячи рублей (+27,5%), а после 15 лет – до 167,2 тысячи, посчитали в компании.

Заместитель коммерческого директора Sezar Group Ольга Геннинг рассказала журналистам, что изменения не стали неожиданностью. По ее словам, на рынке все понимали, что поддержка не будет длиться бесконечно.





Ольга Геннинг заместитель коммерческого директора Sezar Group Теперь она становится еще более адресной, и очевидно, что многие семьи, которые рассчитывали на этот инструмент, будут вынуждены пересматривать бюджет, параметры квартир, двигать планы на приобретение недвижимости на более поздний срок.

По ее мнению, таким образом на первый план выходят альтернативы, среди которых рассрочки и гибкие графики.

По словам председателя совета директоров корпорации недвижимости "Асториус" Екатерины Авдеевой, доля рассрочек уже достигает 25–30% сделок, но заменить ипотеку они не способны. Кроме того, по расчетам компании, при ставке 10 вместо 6% переплата за 25 лет вырастет с 93 до 216%, платеж – на 28–39%.

Ведущий аналитик "Циана" Елена Бобровская в беседе с "РИА Недвижимость" назвала решение более жестким, чем ожидалось, и допустила снижение продаж новостроек не менее чем на треть.

Больше не инвестиция?

Главное, что "Семейная ипотека" на рынке остается, программу не закрыли полностью. Таким образом, у части россиян сохраняется возможность решить жилищные вопросы, пусть и на новых условиях, отметил в беседе с Москвой 24 риелтор Олег Свиридов.

"Предполагаю, что будет заметный крен в сторону загородного рынка. Это связано с тем, что все изменения касаются городского рынка жилья, а частный сектор не затрагивается. Поэтому если добросовестная аккредитованная строительная компания строит по подряду, соблюдает все требования и работает прозрачно, то у нее будет повышенное внимание потенциальных покупателей", – добавил он.

Даже в новых реалиях эксперт призвал не ждать массовых скидок и снижения стоимости квартир. Поверхностно может создаваться видимость, будто недвижимости строится много и стоят пустые объекты, но это обманчивое впечатление.

"Решив выбрать квартиру нужной планировки в желаемом месте, потребитель все равно столкнется с достаточно ограниченным предложением", – добавил Свиридов.

По его мнению, теперь семейную ипотеку будут оформлять только те, кому она действительно необходима.





Олег Свиридов риелтор Раньше многие рассматривали ее как инвестиционный продукт: взять дешевые государственные деньги под 6% на максимальный срок. С 1 октября, если в семье один ребенок, базовая ставка составляет 12%, и это уже не так интересно с точки зрения инвестиций, но все еще лучше, чем рыночная. Поэтому семейная ипотека становится по-настоящему социальной мерой поддержки тех, кому нужно улучшить жилищные условия.

При этом в Москве в рамках программы можно позволить себе не так много вариантов недвижимости, утверждает эксперт.

"Например, если ориентироваться на лимит в 12 миллионов рублей и добавить собственные накопления в размере 20%, общий бюджет составит около 15 миллионов. В границах старой Москвы полноценную однокомнатную квартиру за эти деньги, скорее всего, не купить", – добавил риелтор.

Один из возможных вариантов при таком бюджете – большая студия площадью примерно 28–30 квадратных метров. В ТиНАО выбор квартир шире, но это достаточно большая удаленность от МКАД, заключил эксперт.

