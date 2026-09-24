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24 сентября, 17:04

Экономика

Правительство изменило условия "Семейной ипотеки"

Фото: пресс-служба департамента информационных технологий города Москвы

Правительство России утвердило изменения программы "Семейная ипотека" с дифференциацией условий в зависимости от числа детей и региона проживания семьи. Новые правила начнут действовать для договоров, выданных с 1 октября 2026 года, сообщили в Минфине.

Теперь ставка по ипотеке составит от 2 до 12% годовых. Для семей с большим числом детей предусмотрены более низкие ставки, при этом условия будут различаться для четырех столичных регионов и остальных субъектов страны.

В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях ставка составит 4% для семей с пятью и более детьми, 6% – с четырьмя, 8% – с тремя, 10% – с двумя и 12% – с одним ребенком. При этом хотя бы один ребенок в семье должен быть младше 7 лет.

В остальных регионах ставка составит 2% для семей с пятью и более детьми, 4% – с четырьмя, 6% – с тремя, 8% – с двумя и 10% – с одним ребенком младше 7 лет. Максимальная сумма кредита также будет зависеть от числа детей и региона.

В столичных регионах она составит от 12 до 18 миллионов рублей, в остальных – от 6 до 10 миллионов рублей. Кроме того, с 1 октября максимальный срок субсидирования государством льготного ипотечного кредита составит 15 лет.

"На текущий момент в рамках "Семейной ипотеки" с момента ее запуска выдано льготных кредитов на сумму около 11 триллионов рублей, более 2 миллионов семей улучшили свои жилищные условия", – сообщил Минфин.

Ранее стало известно, что на период 2027–2029 годов на поддержку семей с детьми из бюджета направят порядка 10 триллионов рублей, включая единое детское пособие. Как сообщили в Минфине, ставка делается на повышение рождаемости: маткапитал будут ежегодно индексировать с 1 февраля, а семьи с двумя и более детьми получат частичный возврат НДФЛ.

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