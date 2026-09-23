Матерям-героиням напомнили о ежемесячных выплатах и льготах

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Россиянки, удостоенные звания "Мать-героиня" за рождение и воспитание 10 и более детей, с 2026 года получают не только разовую выплату в миллион рублей, но и ежемесячную поддержку, а также набор льгот. Об этом в беседе с RT напомнила ассистент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ имени Г. В. Плеханова Софья Свечникова.

Как пояснила эксперт, Социальный фонд назначает ежемесячную денежную выплату автоматически. В 2026 году ее размер составляет 76 458,4 рубля.

Для неработающих пенсионерок дополнительно предусмотрена доплата в размере 415% социальной пенсии. С 1 апреля она равна 39 110,1 рубля в месяц. Эту доплату назначают по заявлению и выплачивают вместе с пенсией, уточнила Свечникова.

Вместо ежемесячной выплаты можно выбрать полный набор льгот. Он включает бесплатные лекарства, ежегодную санаторную путевку по медицинским показаниям, проезд в городе и пригороде, а также одну междугороднюю поездку туда и обратно в год. Мать освобождается от платы за жилье, капитальный ремонт и коммунальные услуги.

Кроме того, предусмотрены бесплатный участок от 0,08 гектара в городе или от 0,25 гектара в сельской местности, профессиональное обучение, ежегодный отпуск в удобное время и до трех недель за свой счет.

При выборе выплаты сохраняются внеочередное медицинское обслуживание, приоритет на бесплатную путевку, внеочередная покупка билетов и льготы на отпуск, добавила эксперт.

Ранее в России предложили ввести базовую выплату на ребенка, которая предоставлялась бы всем семьям независимо от уровня дохода.

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая призвала рассмотреть возможность выплаты либо без каких-либо условий, либо при минимальном наборе понятных и прозрачных критериев.