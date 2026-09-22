В ГД предложили освободить молодые семьи от первого взноса по ипотеке

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Молодые семьи следует освободить от необходимости копить на первоначальный взнос по ипотеке. Об этом сообщает издание "Абзац" со ссылкой на политика, юриста и правозащитника, члена международной коллегии адвокатов города Москвы "Право Закон Порядок" Ивана Курбакова.

По его словам, реализация этой меры на юридическом и экономическом уровнях не должна сводиться к простой выдаче банками 100-процентных кредитов. В худшем случае социальная мера фактически перенесет все финансовые риски на кредитные организации и государство.

Кроме того, программа не должна автоматически распространяться абсолютно на все молодые союзы. Курбаков отметил, что важно оценивать реальную платежеспособность заемщиков и ограничивать стоимость жилья, чтобы застройщики искусственно не завышали цены на квартиры под предлогом господдержки.

"Сама по себе инициатива интересная, но для запуска потребуется согласованная корректировка нормативной конструкции с учетом требований Банка России к капиталу и риск-профилю банков", – добавил политик.

В рамках предлагаемых мер оптимальным решением может стать предоставление госгарантий, которые покроют недостающую часть взноса.

Ранее в Госдуме предложили увеличить размер и срок выплат декретных пособий. В настоящее время пособие выплачивается на детей до полутора лет, хотя максимальный срок декретного отпуска составляет три года. По мнению авторов инициативы, пособие нужно платить все три года отпуска по уходу за ребенком.