В Госдуме предложили увеличить размер и срок выплат декретных пособий

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Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил увеличить срок выплат декретных пособий до трех лет и повысить их размер до регионального прожиточного минимума. Об этом он сообщил РИА Новости.

В настоящее время пособие выплачивается на детей до полутора лет, хотя максимальный срок декретного отпуска составляет три года. По словам Миронова, пособие нужно платить все три года отпуска по уходу за ребенком.

"Мы обязательно будем добиваться этого решения для наших молодых мам в осенней сессии Думы, чтобы вопрос был решен до конца года", – сказал политик.

Кроме того, Миронов предложил увеличить размер пособий до регионального прожиточного минимума. Для работающих граждан пособие рассчитывается исходя из зарплаты. Политик предлагает повысить его с 40 до 100% от заработка при уходе за одним ребенком и до 200% – за двумя и более детьми.

Между тем женщины, родившие второго малыша во время нахождения в отпуске по уходу за первым ребенком, вправе рассчитывать на выплату по беременности и родам, размер которой определяется исходя из их предыдущей заработной платы.

В Соцфонде России уточнили, что для работающих граждан данный расчет производится на базе доходов, полученных за два календарных года, предшествовавших году начала декретного отпуска.