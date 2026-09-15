Юрист Ивкин: доказать долг помогут переписки и банковские переводы

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Отсутствие письменного договора не мешает взысканию долга через суд. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказал юрист Никита Ивкин.

Он уточнил, что суду можно предоставить переписки в мессенджерах, электронные письма и банковские переводы человеку, который не возвращает средства. Однако ссылаться на свидетелей запрещено, если сумма превышает 10 тысяч рублей или сделка заключена с юридическим лицом.

Если же деньги одалживались наличными, преимуществом станет наличие записи разговора, в ходе которого должник признает долг или просит отсрочку. Верховный суд в 2016 году подтвердил, что подобные записи подлежат исследованию, даже если они были сделаны без согласия второй стороны.

Ивкин рекомендовал после важного разговора зафиксировать договоренности письменно в свободной форме. Например, можно прислать человеку сообщение с условиями и попросить его подтвердить их, после чего сделать скриншот.

В больших сделках он посоветовал записывать промежуточные договоренности в протоколе переговоров или соглашении о намерениях, а также обращаться к нотариусу для удостоверения переписки для суда.

При этом, подчеркнул эксперт, устные договоренности не лишают сделку юридической силы. Исключение составляют только те сделки, для которых письменная или нотариальная форма необходимы по закону. К ним относятся продажа недвижимости, поручительство и залог. В остальных случаях устная форма допустима, но создает риски при доказывании.

Юрист отметил, что часто проблемы начинаются еще до подписания договора. Непосредственно выход из переговоров не приводит к ответственности, но люди платят за недобросовестность. Перед подачей иска эксперт рекомендовал оценить экономику разбирательств, включая требуемую сумму, госпошлину, траты на юристов и возможность взыскания. Иногда деньги можно так и не получить, если должник не имеет активов. Устная договоренность также рассматривается, однако для наиболее важных сделок важна именно письменная форма.

Ранее юрист, управляющий партнер консалтингового бюро Дмитрий Кваша рассказал, что в рамках процедуры банкротства граждане могут списать практически все долги. Это право доступно тем, кто не может выполнить свои обязательства. Исключение составляют алименты и задолженности по субсидиарной ответственности.

