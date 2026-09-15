15 сентября, 12:23Шоу-бизнес
Американский автоблогер Джеймс Вер погиб в ДТП в Калифорнии
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/wehr
Американский автоблогер Джеймс Вер погиб в результате дорожной аварии в Калифорнии: его автомобиль вылетел с дороги, врезался в дерево и загорелся. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на портал People.
По предварительным данным, 27-летний Вер находился в автомобиле вместе с пассажиром, личность которого не раскрывается. Машина двигалась на высокой скорости, когда водитель потерял управление.
Прибывшие на место полицейские и спасатели обнаружили Вера и его пассажира погибшими. Позже гибель блогера подтвердила его мать на своей странице в соцсетях.
"Ты ушел слишком рано. Мы привели тебя в этот мир в 02:36 17 августа 1999 года и наблюдали, как ты рос и превращался в великолепного мужчину. Люблю тебя, мой красивый, веселый сын", – указала она.
Ранее российский блогер Дмитрий Масленников, прославившийся своими расследованиями паранормальных явлений, попал в аварию в ходе съемок очередной экспедиции. Трое из пяти участников поездки получили травмы и обратились в травмпункт для прохождения рентгена. По предварительным данным, у них имеются повреждения конечностей.