Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 сентября, 12:23

Шоу-бизнес

Американский автоблогер Джеймс Вер погиб в ДТП в Калифорнии

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/wehr

Американский автоблогер Джеймс Вер погиб в результате дорожной аварии в Калифорнии: его автомобиль вылетел с дороги, врезался в дерево и загорелся. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на портал People.

По предварительным данным, 27-летний Вер находился в автомобиле вместе с пассажиром, личность которого не раскрывается. Машина двигалась на высокой скорости, когда водитель потерял управление.

Прибывшие на место полицейские и спасатели обнаружили Вера и его пассажира погибшими. Позже гибель блогера подтвердила его мать на своей странице в соцсетях.

"Ты ушел слишком рано. Мы привели тебя в этот мир в 02:36 17 августа 1999 года и наблюдали, как ты рос и превращался в великолепного мужчину. Люблю тебя, мой красивый, веселый сын", – указала она.

Ранее российский блогер Дмитрий Масленников, прославившийся своими расследованиями паранормальных явлений, попал в аварию в ходе съемок очередной экспедиции. Трое из пяти участников поездки получили травмы и обратились в травмпункт для прохождения рентгена. По предварительным данным, у них имеются повреждения конечностей.

Читайте также


шоу-бизнеспроисшествияДТПза рубежом

Россияне пожаловались на качество модульных домов

Собственники столкнулись с появлением грызунов внутри конструкций, насекомых, сырости и плесени

Читать
закрыть

Мануального терапевта обвинили в инсульте у жительницы Тамбова

По данным СМИ, женщину также частично парализовало

Читать
закрыть

Почему россияне просят ввести самозапрет на соцсети ночью?

Перед сном человек отвлекается, у него появляется свободное время, и он занимает его смартфоном

Читать
закрыть

В России предложили приравнять услуги экзорцистов к сатанизму

Некоторые "специалисты", пользуясь доверчивостью граждан, создают целые секты

Спрос на такие услуги эксперты связывают с ростом тревожности

Читать
закрыть

Насколько вероятен завоз лихорадки Эбола в РФ

Эксперты уверены: занос в Россию вполне возможен с учетом туристического потока

Однако в стране существует четкий план санитарной защиты территории от подобных угроз

Читать
закрыть

Лоси выбегают на трассы и становятся причинами смертельных ДТП в РФ

Эксперты напоминают: за погибшего лося водителю полагается штраф в размере 80 тысяч рублей

Читать
закрыть

Выгоден ли россиянам туристический шопинг?

Самостоятельная организация шопинг-тура за границу позволяет сэкономить до 300 тысяч рублей

Эксперты советуют подготовиться к такой поездке, составив список вещей

Читать
закрыть

Почему современные мамы превращают детей в "бытовых инвалидов"?

К таким последствиям приводит гиперопека и желание делать все за ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика