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15 сентября, 13:48

Экономика

Орешкин заявил о потере G7 позиций в глобальной экономике

Фото: 123RF.com/alf255

Страны "Большой семерки" ("Группы семи"/G7) теряют свои позиции в мировой экономике. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на сессии "Мир будущего: каким мы его создадим?" в рамках Международного фестиваля молодежи, передает ТАСС.

По мнению замруководителя, значительную часть глобального валового внутреннего продукта (ВВП) сейчас формируют Китай, Индия, Россия и Япония. Также страны – участницы БРИКС все больше приобретают важность, и на них приходится более половины глобального экономического роста.

Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября под девизом "Следуй за мечтой". Его планируют посетить 10 тысяч молодых лидеров из 191 страны мира: 5 тысяч из России и 5 тысяч из иностранных государств. В программе также примет участие тысяча подростков в возрасте от 14 до 17 лет.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что G7 носит такое название по недоразумению, вспомнив слова Владимира Путина на деловом форуме БРИКС в Нью-Дели. Тогда глава государства отметил, что не понимает, почему "семерку" называют "большой", если доля "Группы семи" в мировом ВВП за последние пять лет составила лишь 29%, тогда как у БРИКС – 40%.

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